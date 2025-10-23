Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a oferit joi lămuriri în legătură cu informațiile apărute în presă conform cărora premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost admis din primul an la facultate. Oficialul a explicat că, în perioada respectivă, regulile erau diferite, iar toți tinerii de sex masculin care erau admiși la facultate efectuau mai întâi stagiul militar obligatoriu.

Dogioiu a subliniat că premierul Bolojan a intrat din primul an la facultate, însă a urmat un an de armată înainte de a începe cursurile, conform prevederilor în vigoare la acel moment. Ea a reamintit că armata era obligatorie pentru bărbați și că aceasta reprezenta o condiție standard pentru toți studenții admiși, fiind o practică obișnuită în anii respectivi.

„Trebuie ţinut cont că, la vremea respectivă, cei care intrau la facultate trebuia să se ducă, băieţii vreau să zic, se duceau un an în armată. Asta era regula jocului. Deci întotdeauna băieţii aveau un an între momentul în care erau admişi la facultate şi momentul în care începea efectiv facultatea. Pe vremea aia, vă aduc aminte, sigur e din vremea noastră, a celor care am prins acele vremuri, armata era obligatorie. Nu era nici voluntară, cum urmează să fie, nici profesionalizată, cum e deja. Deci domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Reprezentanta Guvernului a mai explicat și structura programelor de studii de la Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Potrivit acesteia, existau două forme distincte de studiu: una de 5 ani, care oferea absolvenților dreptul de a preda inclusiv în învățământul universitar, și alta de 3 ani, destinată celor care doreau să devină profesori în învățământul preuniversitar.

Dogioiu a arătat că premierul Ilie Bolojan a absolvit programul de 3 ani, conform diplomei sale de licență, emisă de Universitatea de Vest din Timișoara.

„Domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara, a absolvit programul de studii de 3 ani. A absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Timişoara”, a mai transmis reprezentanta Guvernului.

La rândul său, premierul a intervenit pentru a clarifica situația, publicând un mesaj pe Facebook. El a precizat că, imediat după terminarea liceului, a efectuat serviciul militar obligatoriu, așa cum prevedea legea în acea perioadă.

Bolojan a explicat că durata stagiului era de nouă luni pentru cei admiși la facultate și de un an și patru luni pentru cei care nu promovau examenul de admitere.

Șeful Executivului a mai menționat că specializarea Matematică avea două trasee educaționale, unul de trei ani și altul de cinci ani, iar el a urmat forma de trei ani, destinată învățământului gimnazial.

În încheiere, Bolojan a subliniat că informațiile privind studiile sale sunt clare, verificabile și conforme cu legislația de atunci, exprimându-și dorința ca astfel de speculații să înceteze.