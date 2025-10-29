După primele luni de cursuri, elevii din România așteaptă cu nerăbdare următoarea perioadă de relaxare. Vacanța de iarnă 2025 va aduce două săptămâni libere, în care aceștia se vor bucura de sărbători, timp petrecut cu familia și, bineînțeles, de zăpadă.

Conform structurii oficiale a anului școlar 2025–2026, elevii și profesorii vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, iar cursurile vor fi reluate pe 8 ianuarie 2026.

„Vacanța de iarnă 2025 – 2026 se desfășoară între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026”, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației.

Aceasta este a doua pauză din anul școlar, după vacanța de toamnă, și vine exact în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. În total, elevii vor avea 18 zile libere, incluzând și zilele de weekend.

Structura anului de învățământ prevede cinci perioade de vacanță:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025 – vacanța de toamnă;

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 – vacanța de iarnă;

o săptămână în februarie, stabilită de fiecare inspectorat școlar în funcție de specificul județului;

4 – 14 aprilie 2026 – vacanța de primăvară;

20 iunie – 6 septembrie 2026 – vacanța de vară.

Astfel, și în anul școlar viitor se păstrează sistemul modular introdus recent, în care perioadele de învățare sunt alternate cu vacanțe mai dese, dar mai scurte.

Anul de învățământ viitor va începe pe 8 septembrie 2025 și se va desfășura pe parcursul a cinci module, separate de vacanțele menționate.

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Vacanță de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Vacanță de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor)

Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026

Vacanță de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanță de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Elevii care urmează examenele naționale vor încheia cursurile mai devreme decât colegii lor.

Pentru clasele a XII-a (zi), precum și pentru clasele a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar va avea 34 de săptămâni și se va încheia pe 5 iunie 2026.

Cei din clasa a VIII-a vor termina cursurile pe 12 iunie 2026, după un an de 35 de săptămâni.

În cazul liceelor tehnologice și școlilor profesionale, cursurile vor dura până la 26 iunie 2026, adică 37 de săptămâni în total.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive.

„Fiecare unitate de învățământ va decide, în funcție de specificul activităților și de calendarul propriu, momentul exact în care vor fi organizate aceste programe”, se precizează în structura aprobată de Ministerul Educației.

Pentru liceele tehnologice, școlile profesionale și postliceale, în timpul acestor programe se vor desfășura activități de instruire practică, adaptate profilului fiecărei unități.