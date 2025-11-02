Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a efectuat, duminică, o vizită la noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, investiţie care urmează să fie inaugurată săptămâna viitoare.

Proiectul, în valoare de 10 milioane de euro, a fost realizat printr-o finanţare multisursă, provenind din fonduri europene, bugetul de stat şi contribuţia autorităţilor locale.

Potrivit ministrului, noul ambulatoriu are o suprafaţă de peste 30.000 de metri pătraţi şi reuneşte peste 20 de specialităţi medicale, printre care cardiologia, ortopedia, gastroenterologia, neurologia şi chirurgia plastică.

La ultimul etaj al clădirii va funcţiona o secţie de terapie intensivă modernă, dotată cu 22 de boxe individuale din sticlă, menite să asigure pacienţilor critici siguranţă, intimitate şi o monitorizare permanentă.

Alexandru Rogobete a precizat că ambulatoriul va fi deschis zilnic până la ora 20:00, pentru a oferi pacienţilor un acces mai larg la serviciile medicale din sistemul public. El a subliniat că această investiţie reprezintă o dovadă a faptului că, atunci când există viziune, voinţă şi colaborare între autorităţi, proiectele importante pentru comunitate pot fi duse la bun sfârşit.

Ministrul a felicitat conducerea spitalului, în special pe managerul Gheorghe Carp şi echipa sa, pentru organizarea exemplară a proiectului şi pentru viziunea privind dezvoltarea sistemului medical din judeţul Bihor.

Totodată, Alexandru Rogobete şi-a exprimat recunoştinţa faţă de personalul medical, afirmând că, dincolo de infrastructură şi echipamente moderne, adevărata valoare a sistemului de sănătate o reprezintă oamenii care lucrează în el, prin efort, sacrificiu şi devotament.

Ministrul a transmis că prin investiţii concrete şi prin implicarea profesioniştilor dedicaţi se poate construi un sistem medical în care românii să aibă încredere.