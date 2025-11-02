Ministrul Sănătăţii a vizitat noul Ambulatoriu al Spitalului Judeţean Oradea, care va fi dat în folosinţă săptămâna viitoare
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a efectuat, duminică, o vizită la noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, investiţie care urmează să fie inaugurată săptămâna viitoare.
Proiectul, în valoare de 10 milioane de euro, a fost realizat printr-o finanţare multisursă, provenind din fonduri europene, bugetul de stat şi contribuţia autorităţilor locale.
Potrivit ministrului, noul ambulatoriu are o suprafaţă de peste 30.000 de metri pătraţi şi reuneşte peste 20 de specialităţi medicale, printre care cardiologia, ortopedia, gastroenterologia, neurologia şi chirurgia plastică.
La ultimul etaj al clădirii va funcţiona o secţie de terapie intensivă modernă, dotată cu 22 de boxe individuale din sticlă, menite să asigure pacienţilor critici siguranţă, intimitate şi o monitorizare permanentă.
Alexandru Rogobete a precizat că ambulatoriul va fi deschis zilnic până la ora 20:00, pentru a oferi pacienţilor un acces mai larg la serviciile medicale din sistemul public. El a subliniat că această investiţie reprezintă o dovadă a faptului că, atunci când există viziune, voinţă şi colaborare între autorităţi, proiectele importante pentru comunitate pot fi duse la bun sfârşit.
Ministrul a felicitat conducerea spitalului, în special pe managerul Gheorghe Carp şi echipa sa, pentru organizarea exemplară a proiectului şi pentru viziunea privind dezvoltarea sistemului medical din judeţul Bihor.
Totodată, Alexandru Rogobete şi-a exprimat recunoştinţa faţă de personalul medical, afirmând că, dincolo de infrastructură şi echipamente moderne, adevărata valoare a sistemului de sănătate o reprezintă oamenii care lucrează în el, prin efort, sacrificiu şi devotament.
Ministrul a transmis că prin investiţii concrete şi prin implicarea profesioniştilor dedicaţi se poate construi un sistem medical în care românii să aibă încredere.
Postarea integrală a ministrului Sănătății
„Sistemul de sănătate crește prin investiții, oameni și încredere.
Astăzi am avut bucuria să vizitez noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, care va fi dat în folosință săptămâna viitoare.
Este un proiect de 10 milioane de euro, realizat prin finanțare multisursă — fonduri europene, buget de stat și contribuția autorităților locale.
Noua clădire, cu o suprafață de peste 30.000 mp, reunește peste 20 de specialități medicale, de la cardiologie și ortopedie, până la gastroenterologie, neurologie și chirurgie plastică.
La ultimul etaj funcționează o secție ATI de ultimă generație, cu 22 de boxe individuale din sticlă, care oferă siguranță, intimitate și monitorizare continuă pentru pacienții critici.
Ambulatoriul va fi deschis zilnic până seara (ora 20:00), astfel încât pacienții să poate avea un acces mai crescut la serviciile ambulatorii din spitalele publice!
Este o dovadă că se poate, atunci când există viziune, voință și colaborare reală.
Felicit și mulțumesc domnului manager, dr. Gheorghe Carp, și pe întreaga echipă de conducere a spitalului pentru modul exemplar în care au organizat acest proiect și pentru viziunea pe care o au asupra viitorului sănătății din județ.
Și, mai presus de toate, transmit toată recunoștința și respectul meu medicilor, asistenților medicali și întregului personal sanitar. Pentru că, dincolo de investiții, echipamente sau clădiri moderne, adevărata valoare a sistemului de sănătate stă în oameni.
Sistemul sanitar românesc este ținut pe umerii lor — cu efort, sacrificiu și devotament — iar pentru asta mă înclin și le mulțumesc.
Prin investiții care prind formă și prin oameni care cred în ele, construim un sistem de sănătate în care românii pot avea încredere”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook, ulterior postând și un video de la unitatea medicală din Oradea.
