Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Braşov vor fi majorate în sezonul de schi 2025-2026, potrivit unei hotărâri adoptate vineri, în ședință ordinară, de Consiliul Local Braşov. Creşterea medie este estimată la aproximativ 9% faţă de sezonul anterior, iar măsura vizează atât cartelele de sezon, cât şi abonamentele de diferite tipuri.

Reprezentanţii municipalităţii au explicat că aceste ajustări ţin cont de costurile mai ridicate ale întreţinerii instalaţiilor, precum şi de necesitatea modernizării infrastructurii montane.

În privinţa tarifelor pentru o singură urcare sau coborâre cu telecabina, preţurile rămân neschimbate: 40 de lei pentru adulţi şi 20 de lei pentru copii.

Totuşi, un pachet complet de urcare şi coborâre va fi mai scump cu 5 lei, urmând să coste 70 de lei pentru adulţi şi 40 de lei pentru copii.

De asemenea, preţul cartelelor de sezon, care sunt nepersonalizabile şi netransmisibile, va creşte semnificativ. Pentru adulţi, acestea vor ajunge la 5.500 de lei, cu 500 de lei mai mult decât în sezonul trecut, iar pentru copii la 3.300 de lei, cu o creştere de 300 de lei.

Abonamentele vor fi de asemenea ajustate în funcţie de tipul ales. Pentru un abonament valabil de la ora 11.00, preţul va fi majorat cu 15 lei pentru adulţi şi cu 10 lei pentru copii. În cazul unui abonament de zece zile, scumpirea este mai consistentă: 180 de lei pentru adulţi şi 80 de lei pentru copii. Autorităţile locale susţin că aceste modificări sunt moderate în raport cu creşterile generale de preţuri şi menţin competitivitatea staţiunii la nivel naţional.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul Local Braşov a votat şi prelungirea parteneriatului cu operatorul privat Ana Teleferic, cel care gestionează activităţile de transport pe cablu în Poiana Braşov. Totodată, a fost aprobată o majorare a taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil cu 1% faţă de cuantumul plătit în sezonul 2023-2024. Anul trecut, această taxă fusese menţinută neschimbată.

Tot în această perioadă, autorităţile locale şi organizatorii din mai multe oraşe pregătesc deschiderea târgurilor de Crăciun. Primele vor fi inaugurate pe 14 noiembrie, la Sibiu şi Craiova, urmate de Cluj-Napoca (21 noiembrie) şi Timişoara (23 noiembrie). La finalul lunii vor fi deschise târgurile din Oradea (28 noiembrie), Braşov şi Iaşi (ambele pe 30 noiembrie).

În Capitală, vor exista trei târguri principale: în Piaţa Constituţiei (29 noiembrie – 28 decembrie), Parcul Drumul Taberei (28 noiembrie – 27 decembrie) şi Hala Laminor (28 noiembrie – 6 ianuarie).

La nivel european, atmosfera de sărbătoare va începe devreme: târgurile din Viena vor fi deschise din 6 şi 14 noiembrie, cel din Budapesta din 15 noiembrie, iar cel din Praga îşi va primi vizitatorii începând cu 30 noiembrie.