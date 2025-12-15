Cum își pregătesc românii bugetul de Crăciun în 2025? Inflația ridicată și scumpirile din energie, alimente și servicii forțează familiile să își recalibreze cheltuielile pentru sărbători.

Datele oficiale arată că inflația anuală din România a rămas înregistrată la aproximativ 9,8% în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, un nivel considerat ridicat de analiști economici. Această rată indică faptul că prețurile bunurilor și serviciilor au crescut aproape cu un deceniu de procente într-un singur an, influențând direct cheltuielile zilnice ale consumatorilor.

Creșterile de prețuri nu sunt uniforme în toate categoriile. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu aproximativ 7,6%, iar serviciile au consemnat avansuri de aproape 11%, în timp ce bunurile nealimentare au înregistrat o creștere de circa 10,7%. Scumpirile din aceste sectoare se reflectă direct în facturile familiilor la cumpărăturile zilnice, transport sau servicii uzuale.

Datele arată că regiunea București‑Ilfov are cele mai mari câștiguri salariale medii nete, în timp ce alte regiuni au niveluri mai reduse ale veniturilor. În 2025, câștigul salarial mediu net estimat pentru întreaga economie rămâne sub nivelul de 6.000 lei/lunar, dar în București‑Ilfov acesta este considerabil mai mare decât media pe economie, din cauza concentrației de joburi bine plătite în sectoare precum tehnologie, finanțe sau servicii.

Pe de altă parte, în regiuni precum Sud‑Est și Sud‑Vest Oltenia, veniturile medii nete sunt semnificativ mai mici, ceea ce înseamnă că familiile din aceste zone simt mai puternic efectele inflației și sunt nevoite să aloce o proporție mai mare din buget cheltuielilor esențiale (alimente, utilități), lăsând mai puțin pentru cheltuielile de sărbători.

Pe de altă parte, un raport detaliat al INS arată că anumite categorii de cheltuieli au crescut semnificativ: energia electrică a avut un avans de peste 60% față de anul precedent, iar fructele proaspete și cafeaua s-au scumpit cu peste 15% și, respectiv, 20%. Aceste creșteri accentuează povara resimțită de consumatori într-o perioadă a anului în care cheltuielile se adună pentru cadouri, alimente tradiționale și alte costuri specifice sărbătorilor.

Inflația din România este peste media multor state din Uniunea Europeană, ceea ce face ca presiunea asupra bugetelor famililor să fie comparativ mai mare decât în alte țări membre. De exemplu, în martie 2025, România era înregistrată ca una dintre țările UE cu cea mai ridicată rată a inflației, potrivit datelor Eurostat, într-un moment în care media la nivelul Uniunii rămânea mult mai redusă.

În paralel cu majorarea prețurilor, câștigurile salariale tot cresc, dar nu suficient pentru a compensa scumpirile. Conform datelor INS, salariul mediu net în România în septembrie 2025 a fost de 5.443 lei, în ușoară creștere comparativ cu lunile precedente. Cu toate acestea, specialiștii în economie subliniază că această creștere a veniturilor reale nu ține pasul cu ritmul inflației, ceea ce risipește din puterea de cumpărare a populației.

Un raport arată că veniturile salariale reale — adică salariile ajustate pentru inflație — au scăzut în termeni reali, ceea ce înseamnă că, în practică, aceeași sumă de bani permite cumpărarea unui volum mai mic de produse și servicii decât în urmă cu un an.

Dezvoltarea prețurilor peste ritmul creșterii veniturilor este un factor care influențează deciziile de consum ale românilor și îi determină să își recalibreze bugetele, în special în preajma sărbătorilor.

Statisticile privind distribuția veniturilor indică faptul că o proporție semnificativă a angajaților obțin venituri care se situează sub praguri mai ridicate, ceea ce reduce și mai mult spațiul de manevră financiară pentru cheltuielile neesențiale ale gospodăriilor.

În pragul sărbătorilor de iarnă, românii sunt nevoiți să își ajusteze prioritățile de cheltuieli pentru a face față prețurilor tot mai ridicate. Creșterea costurilor alimentelor, a utilităților și a serviciilor influențează deciziile privind masa de Crăciun, cadourile sau activitățile sociale specifice sezonului.

Surse neoficiale sugerează că majoritatea românilor estimează că cheltuielile de Crăciun vor fi mai ridicate în 2025 față de anul anterior, pe fondul scumpirilor înregistrate în ultimul an. Românii, în proporție de 65% se așteaptă la costuri mai mari, în timp ce o parte semnificativă estimează cheltuieli similare sau ușor mai reduse, pe fondul ajustărilor la bugetul familiei.

Statisticile de acest tip reflectă tendințele de consum și percepția populației asupra impactului inflației asupra cheltuielilor curente și de sezon.

Consumatorii caută tot mai des promoții, reduceri sau opțiuni alternative de cumpărături pentru a compensa creșterile de prețuri, iar unii reorientează cheltuielile spre produse mai accesibile sau își limitează achizițiile la cele strict necesare. Această recalibrare a cheltuielilor poate avea efecte importante asupra sectorului retail, lanțurilor de magazine și economiei locale în perioada festivă.

În plus, costurile cu energia, utilitățile și transportul — componente esențiale ale bugetului unei familii — au creșteri care complică planificarea financiară de sărbători. Familiile cu venituri fixe sau cu costuri lunare ridicate resimt mai puternic aceste majorări, ceea ce poate duce la limitarea cheltuielilor pentru bunuri neesențiale în perioada de Crăciun.

Pe fondul evoluției prețurilor și a presiunii inflaționiste, perspectivele economice pe termen scurt și mediu rămân o sursă de analiză intensă pentru economiști și decidenți politici. Analiștii prognozează că inflația ar putea rămâne la niveluri ridicate și în prima parte a anului 2026, ceea ce va continua să influențeze deciziile de consum și cheltuielile gospodăriilor.

Evoluțiile privind salariile reale, politica monetară, fluctuațiile prețurilor la energie și alte variabile macroeconomice vor determina în ce măsură consumatorii vor avea o putere de cumpărare mai bună în viitorul apropiat. Datele recente privind PIB-ul și perspectivele de creștere economică sugerează o redresare lentă, însă presiunile inflaționiste persistente rămân un factor de risc pentru nivelul de trai și pentru bugetele familiilor, inclusiv cele planificate pentru Crăciun.