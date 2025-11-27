Sporturile de iarnă pe pârtii, precum schiul și snowboarding-ul, rămân printre cele mai populare opțiuni. Costurile pentru o zi completă pe pârtie pot fi semnificative, mai ales dacă luăm în calcul închirierea echipamentului, abonamentele pe pârtii și eventualele cursuri pentru începători.

Închirierea schiurilor sau a snowboardului poate varia între 50 și 120 de lei pe zi, în funcție de stațiune și de calitatea echipamentului. Abonamentele pentru accesul pe pârtii costă între 80 și 250 de lei pe zi, cele mai ridicate prețuri fiind în stațiuni cunoscute, cum ar fi Poiana Brașov sau Sinaia.

Pentru cei care nu au experiență, lecțiile de inițiere pot ajunge la 100-200 de lei pe oră. Dacă adăugăm și transportul până la stațiune, mesele și eventual cazarea pentru cei care aleg să petreacă mai multe zile pe pârtie, o excursie de o zi sau un weekend complet poate ajunge ușor la 400-500 de lei sau mai mult. Totuși, pentru iubitorii de zăpadă și aventură, experiența merită fiecare leu.

În paralel, activitățile în natură rămân o opțiune mai accesibilă pentru cei care vor să se bucure de aerul curat și de peisajele montane. Drumețiile și plimbările cu sania implică în principal cheltuieli pentru echipament. Îmbrăcămintea termică și bocancii speciali pot costa între 300 și 800 de lei, în funcție de calitate, iar accesoriile pentru drumeție sau săniuș între 100 și 300 de lei. Pe lângă acestea, nu există taxe de acces, astfel încât iubitorii naturii pot petrece ore întregi afară fără costuri suplimentare semnificative.

Pentru familiile cu copii, iarna oferă o mulțime de oportunități pentru petrecerea timpului liber în mod activ și distractiv. Patinajul pe patinoarele artificiale din orașe este unul dintre cele mai accesibile hobby-uri, cu prețuri de intrare între 10 și 30 de lei. Multe patinoare oferă și închirieri de patine, astfel încât nu este necesar să investești imediat în echipament propriu, iar atmosfera festivă de pe gheață face ca experiența să fie memorabilă pentru cei mici.

Lecțiile de schi pentru copii sunt o altă opțiune populară. Începând de la vârste foarte fragede, copiii pot învăța bazele schiatului sub supravegherea instructorilor specializați. Prețul unei lecții variază între 80 și 150 de lei pe oră, iar pentru cei care doresc să combine învățarea cu distracția, multe stațiuni organizează programe de tip „școală de schi” care includ mai multe ore pe zi. Aceste programe ajută copiii să dobândească încredere pe pârtie, dar și să socializeze cu alți copii pasionați de sporturile de iarnă.

Săniușul rămâne însă activitatea preferată a copiilor, fiind atât distractiv, cât și foarte accesibil. În majoritatea zonelor montane și chiar în orașele cu dealuri, familiile pot găsi pante sigure pentru săniuș, fără a plăti taxe suplimentare. Investiția inițială se limitează la o sanie, care poate costa între 100 și 300 de lei, iar distracția este garantată pentru întreaga familie. În plus, astfel de activități în aer liber contribuie la dezvoltarea fizică a copiilor și la crearea unor amintiri de neuitat în sezonul rece.