Primăria municipiului Brașov a extins, în această săptămână, programul pilot de semaforizare inteligentă, un proiect care urmărește îmbunătățirea siguranței atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto. Implementarea noului sistem se concentrează în special pe zonele intens circulate, unde riscul de accidente este ridicat.

Potrivit administrației locale, de miercuri, patru treceri de pietoni de pe strada Lungă – mai exact între intersecțiile cu străzile Carierei și De Mijloc – au fost echipate cu senzori radar conectați direct la semafoarele pentru trecerile de pietoni. Dispozitivele au rolul de a detecta viteza autovehiculelor care se apropie de trecere, iar atunci când depășesc limita legală, sistemul comută automat culoarea semaforului pe roșu pentru traficul rutier.

Această reacție automată are scopul de a descuraja comportamentele riscante și de a reduce viteza în apropierea zonelor pietonale. Administrația locală a precizat, printr-un comunicat, că măsura contribuie la „temperarea traficului și la creșterea gradului de protecție pentru pietonii care traversează strada“.

Tehnologia utilizată se bazează pe senzori radar de ultimă generație, capabili să identifice în timp real viteza vehiculelor. În momentul în care un autovehicul este detectat circulând peste limita impusă, semaforul se schimbă automat pe roșu, determinând șoferul să oprească înainte de trecerea de pietoni.

Reprezentanții primăriei subliniază că noul mecanism nu modifică modul obișnuit de funcționare al semafoarelor pentru pietoni. Persoanele care doresc să traverseze strada vor putea, în continuare, să solicite culoarea verde prin apăsarea butonului. Sistemul radar acționează suplimentar, doar în cazul în care este detectată o depășire de viteză.

Această abordare combină două funcții – una de control al traficului rutier și una de protecție pietonală – fără a afecta fluxul normal al circulației. Proiectul este gândit astfel încât să prevină incidentele, nu să le penalizeze, autoritățile mizând pe educația rutieră și pe influențarea comportamentului la volan.

Municipiul Brașov se numără printre primele orașe din România care testează soluții de mobilitate inteligentă pentru siguranța în trafic. În ultimii ani, administrația locală a implementat mai multe proiecte de acest tip, inclusiv sisteme de monitorizare video în intersecții și aplicații de gestionare a fluxului rutier.

Extinderea rețelei de semafoare inteligente se înscrie în planul de dezvoltare a conceptului de „oraș sigur și conectat“. Conform autorităților, dacă rezultatele testelor de pe strada Lungă vor fi pozitive, tehnologia ar putea fi instalată și în alte zone cu trafic intens sau în apropierea școlilor.

Prin aceste măsuri, municipalitatea urmărește reducerea numărului de accidente și creșterea disciplinei rutiere. „Ne dorim un oraș mai sigur pentru toți participanții la trafic, iar tehnologia poate fi un aliat important în atingerea acestui obiectiv“, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov.

Proiectul de pe strada Lungă reprezintă doar prima etapă a unei serii de testări planificate de municipalitate. Autoritățile au anunțat că, în funcție de rezultatele obținute, vor extinde rețeaua de semafoare inteligente în alte zone ale orașului, în special acolo unde au fost raportate frecvent depășiri de viteză sau accidente pietonale.