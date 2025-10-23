Conform proiectului susținut de mișcarea „Berlinul fără mașini”, fiecare locuitor ar avea dreptul să își folosească autoturismul personal doar 12 zile pe an în interiorul centurii feroviare S-Bahn-Ring, care delimitează zona centrală a orașului. Această inițiativă urmărește să transforme majoritatea străzilor din Berlin în „zone cu circulație redusă”, cu un termen de tranziție de patru ani.

Mai exact, fiecare persoană ar putea beneficia de 12 perioade de câte 24 de ore pentru a-și utiliza mașina în zona respectivă. În plus, fiecărui membru al unei gospodării i s-ar aloca același număr de zile, astfel încât un cuplu cu trei copii ar putea conduce în total 60 de zile anual.

Măsura ar include însă o serie de excepții importante. Persoanele cu mobilitate redusă, taxiurile, serviciile de urgență, artizanii și firmele de livrare ar putea circula liber, fără a fi afectate de noua limitare.

Scopul declarat al inițiativei este de a reduce poluarea și zgomotul urban, dar și de a încuraja utilizarea transportului public și a mijloacelor alternative, precum bicicleta.

Tribunalul Constituțional din Berlin a stabilit, la 25 iunie, că proiectul mișcării este compatibil cu legea fundamentală. Magistrații au concluzionat că utilizarea drumurilor publice nu constituie un drept constituțional absolut și că o limitare a traficului auto poate fi justificată prin obiective de sănătate publică și protecție a mediului.

Instanța a apreciat că legea propusă se înscrie „în interesul general” și că restricțiile propuse nu încalcă libertăți fundamentale, atât timp cât sunt aplicate proporțional și nediscriminatoriu. Ca urmare, Camera Deputaților din Berlin are termen până la 25 noiembrie pentru a decide dacă adoptă sau respinge conținutul esențial al proiectului.

Este însă puțin probabil ca parlamentarii berlinezi să aprobe inițiativa. Coaliția locală aflată la guvernare, formată din Uniunea Creștin Democrată (CDU) și Partidul Social Democrat (SPD), a transmis deja că nu susține ideea. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, s-a poziționat ferm împotriva referendumului, considerând că măsura ar afecta nejustificat locuitorii capitalei.

Johannes Kraft, președintele Comisiei de Mobilitate din Parlamentul Berlinului și membru CDU, a descris propunerea drept un „monstru birocratic” care ar crea un sistem dificil de administrat. El a afirmat că inițiativa echivalează cu o „expropriere de facto”, aducând atingere prosperității private și libertății de mișcare a cetățenilor.

În cazul în care Camera Deputaților va respinge proiectul, mișcarea „Berlinul fără mașini” are la dispoziție o lună pentru a solicita organizarea unei consultări publice.

Ulterior, activiștii pot declanșa o campanie de patru luni pentru a strânge cele 180.000 de semnături necesare validării unui referendum. Dacă 7% dintre alegătorii berlinezi își exprimă susținerea, consultarea populară ar urma să aibă loc în 2026.

Reprezentanții mișcării ecologiste afirmă că sunt pregătiți să continue campania, indiferent de opoziția partidelor politice. Obiectivul lor este să reducă semnificativ numărul de automobile care circulă zilnic în oraș și să accelereze tranziția către un model de mobilitate sustenabilă.

„Viitorul Berlinului trebuie să aparţină securităţii, luptei împotriva modificărilor climatice şi sănătăţii, nu traficului neînfrânat al automobilelor”, se arată în mesajul publicat de inițiatori pe site-ul oficial.

Inițiativa „Berlinul fără mașini” vine într-un context european mai amplu, în care marile orașe caută soluții pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a congestiei urbane.

Chiar dacă proiectul este considerat de unii observatori prea radical, susținătorii săi argumentează că măsuri ferme sunt necesare pentru atingerea obiectivelor climatice stabilite la nivel federal și european.

Dacă va ajunge la referendum, propunerea ar putea reprezenta unul dintre cele mai ambițioase experimente de mobilitate urbană din Europa. Rezultatul ar putea influența nu doar politicile locale ale Berlinului, ci și strategiile altor capitale care se confruntă cu provocări similare legate de trafic și mediu.