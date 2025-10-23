Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru a face șoselele mai sigure și pentru a reduce numărul de accidente mortale. Noile reguli schimbă modul în care sunt gestionate permisele de conducere — mai ales pentru șoferii începători, introducerea permisului digital și suspendarea dreptului de a conduce.

Țările membre din UE vor avea trei ani ca să includă aceste reguli în propriile legi și încă un an pentru a se pregăti să le aplice.

Noile reguli permit obținerea permisului auto (categoria B) de la 17 ani, dar șoferul tânăr trebuie să conducă doar alături de o persoană cu experiență până împlinește 18 ani.

Pentru a acoperi lipsa de șoferi profesioniști, tinerii de 18 ani vor putea lua permis pentru camion (categoria C), iar cei de 21 de ani pentru autobuz (categoria D), dacă au deja permis profesional. În mod normal, aceste permise se pot obține la 21, respectiv 24 de ani.

Perioada de probă pentru noii șoferi va dura cel puțin doi ani. În acest timp, regulile vor fi mai stricte, iar pedepsele mai mari pentru abateri, mai ales pentru condusul băut sau fără centură.

Permisele de conducere vor fi valabile 15 ani, dar fiecare țară poate decide să le facă valabile doar 10 ani dacă permisul este folosit și ca act de identitate.

Permisele pentru camioane și autobuze vor fi valabile 5 ani. Țările pot reduce această perioadă pentru șoferii de peste 65 de ani, cerându-le controale medicale mai dese sau cursuri de reîmprospătare a cunoștințelor.

Pentru a obține sau reînnoi permisul, toți șoferii vor trebui să treacă un control medical, care include teste de vedere și inimă. Țările pot alege și varianta unui formular de autoevaluare.

Potrivit noilor reguli, examenul pentru permis va include și întrebări despre: pericolele cauzate de unghiul mort, cum funcționează sistemele de asistență a șoferului, cum se deschid ușile în siguranță și riscurile folosirii telefonului la volan. Se va pune mai mult accent pe siguranța pietonilor, copiilor, bicicliștilor și a altor participanți vulnerabili la trafic.

Permisul de conducere digital, care va putea fi accesat pe telefon, va deveni tot mai comun în UE. Totuși, șoferii vor avea în continuare dreptul să ceară un permis fizic, care trebuie eliberat în cel mult trei săptămâni.

Ba mai mult, dacă un șofer își pierde dreptul de a conduce într-o altă țară din UE, decizia va fi trimisă automat țării care i-a emis permisul, pentru ca sancțiunea să se aplice peste tot în Uniune.