Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a votat o nouă completare a Legii Anastasia, act normativ adoptat în 2023 pentru înăsprirea sancțiunilor aplicate șoferilor care provoacă accidente mortale în condiții agravante.

Dacă forma actuală a legii interzice suspendarea pedepsei doar în cazurile în care vinovatul se afla sub influența alcoolului, drogurilor sau conducea fără permis, noul proiect extinde această interdicție și asupra altor comportamente considerate deosebit de grave.

Potrivit modificărilor aprobate, șoferii care produc un accident soldat cu moartea unei persoane și care, ulterior, fug de la locul faptei sau refuză testarea biologică, nu vor mai putea beneficia de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Măsura vine ca răspuns la numeroase situații în care autorii accidentelor au încercat să ascundă urmele faptei sau să evite recoltarea probelor.

Textul adoptat prevede explicit:

„Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art.192 alin.(2) şi (3), dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art.335 sau 336 sau în concurs de infracţiuni cu cele prevăzute la art.337 sau 338 alin.(1) sau (2)”.

Proiectul a fost aprobat de Senat pe 20 octombrie 2025 și urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care are rol decizional.

Inițiatorii proiectului au explicat că modificarea urmărește să corecteze o lacună legislativă rămasă după adoptarea Legii Anastasia. În forma actuală, unele instanțe puteau dispune suspendarea pedepsei în cazurile în care infracțiunea de ucidere din culpă era comisă concomitent cu faptele de părăsire a locului accidentului sau refuz de testare.

În expunerea de motive, senatorul PSD Robert Cazanciuc arată că, deși legea din 2023 a contribuit la scăderea numărului de accidente comise de șoferi băuți sau fără permis, practica a demonstrat că anumite situații grave scăpau de la aplicarea pedepsei cu executare.

„Viața arată, însă, că sunt încă numeroase cazuri în care uciderile din culpă săvârșite de persoane fără permis, băute sau sub influența drogurilor fug de la locul accidentului sau se sustrag de la recoltarea probelor. Aceste conduite trebuie sancționate mai sever”, se menționează în documentul oficial.

Prin această completare, legiuitorii urmăresc să asigure un tratament egal pentru toate faptele care pun în pericol siguranța rutieră și să transmită un semnal clar că încercarea de a evita răspunderea penală nu va fi tolerată.

Legea Anastasia, adoptată în vara anului 2023, poartă numele unei fetițe de 4 ani care și-a pierdut viața într-un accident provocat de un șofer beat și fără permis. Tragedia a generat ample dezbateri publice și a determinat autoritățile să introducă reguli mai stricte privind pedepsele pentru uciderea din culpă în trafic.

Actul normativ a adăugat în Codul Penal un alineat nou, prin care s-a stabilit că nu se poate suspenda executarea pedepsei pentru ucidere din culpă atunci când fapta este comisă sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive sau fără permis de conducere.

Modificarea adoptată acum de Senat completează acele prevederi, extinzând interdicția și la cazurile în care autorul părăsește locul accidentului, refuză testarea biologică sau se sustrage de la recoltarea probelor. Astfel, legea urmărește să sancționeze ferm toate formele de evitare a răspunderii, indiferent de modul în care acestea se manifestă.

Potrivit inițiatorilor, extinderea Legii Anastasia răspunde unei nevoi de uniformizare a practicii judiciare. Scopul este ca toate cazurile de ucidere din culpă comise în circumstanțe agravante să fie tratate în mod egal, fără posibilitatea de interpretare diferită din partea instanțelor.

În expunerea de motive se subliniază și nevoia de „creștere a coerenței legislative cu spiritul Legii Anastasia”, pentru a evita situațiile în care autorii unor fapte de o gravitate comparabilă primesc sancțiuni diferite. Totodată, legea urmărește protejarea efectivă a dreptului la viață, consolidarea încrederii în justiție și descurajarea comportamentelor iresponsabile la volan.

Inițiatorii consideră că prin eliminarea oricărei posibilități de suspendare a pedepsei în cazurile de fugă de la locul accidentului sau refuz de testare se transmite „un mesaj ferm: societatea nu mai tolerează comportamentele de maximă gravitate care încearcă să se sustragă de la răspundere penală”.

După adoptarea în Senat, proiectul de lege va fi dezbătut în Camera Deputaților, care are rolul de for decizional. Dacă va fi aprobat și promulgat de președinte, actul normativ va intra în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Prin această completare, Legea Anastasia devine una dintre cele mai restrictive reglementări din Europa privind răspunderea penală în cazul accidentelor rutiere mortale. Inițiatorii consideră că aceste modificări vor contribui la creșterea siguranței rutiere și la reducerea numărului de tragedii provocate de comportamente iresponsabile la volan.

