Aceasta înseamnă că un șofer român care depășește limita de viteză în Germania sau Italia își poate pierde permisul în toate statele membre, inclusiv în România.

Reforma, rezultatul a trei ani de negocieri între Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre, schimbă radical modul de aplicare a sancțiunilor rutiere, conform informațiilor publicate de BILD.

Conform noilor reguli anunțate de Parlamentul European, un stat membru va putea solicita interdicția de a conduce valabilă în întreaga Uniune Europeană (UE) pentru abateri grave, cum ar fi depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, condusul sub influența alcoolului sau drogurilor și provocarea unui accident mortal.

„Poți pierde permisul chiar și în Laponia, dacă ai condus iresponsabil”, a reacționat presa germană după votul decisiv de la Strasbourg.

Legea va trebui transpusă în legislațiile naționale, proces care poate dura până la trei ani. După implementare, fiecare șofer din Uniune va trebui să fie foarte atent la comportamentul în trafic, deoarece abaterile grave comise în orice stat membru vor avea efecte în toate țările UE.

Până acum, doar țara în care a fost emis permisul putea revoca complet dreptul de a conduce. Abaterile comise în alte țări erau sancționate doar local, fără efect asupra permisului de conducere în țara de reședință a șoferului.

„Impactul la nivelul întregii UE al măsurilor privind permisele de conducere contribuie la creșterea siguranței rutiere. Faptul că abaterile grave în străinătate nu vor mai rămâne nepedepsite în țara de reședință poate avea un efect de educație rutieră”, a spus avocatul Bernd Gstatter, expert în drept internațional în cadrul Departamentului Juridic al ADAC.

Organizația ADAC susține noua reglementare, considerând că aplicarea interdicțiilor la nivelul întregii UE ar contribui la creșterea siguranței rutiere. Potrivit organizației, impactul măsurilor asupra șoferilor din toate statele membre va funcționa și ca un instrument de educație rutieră, prevenind abaterile grave și reducând riscul accidentelor.