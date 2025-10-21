Aproximativ jumătate de milion de români au primit deja noile cărți de identitate electronice, însă procesul de introducere la scară largă se confruntă cu obstacole semnificative. În multe instituții publice, noile buletine cu CIP nu pot fi validate din cauza absenței cititoarelor aprobate de Ministerul Afacerilor Interne.

Conform datelor oficiale, pentru a acoperi necesarul de cititoare destinate noilor buletine, sunt necesare între 18.000 și aproape 40.000 de aparate. Costul unui cititor destinat buletinelor electronice diferă semnificativ, situându-se între 100 și 1.500 de lei, în funcție de dotările și funcționalitățile fiecărui model.

O proprietară de magazin din București încearcă, din 15 octombrie, să plătească impozitele și utilitățile firmei sale, dar fără succes. La ghișeu, pe Ghiseul.ro și la evidența populației, plățile nu au putut fi realizate. La bancă i s-a spus că tranzacția nu poate fi efectuată fără un act valabil, precum pașaportul sau permisul de conducere.

Problema este că banca nu a primit încă cititoarele necesare pentru noile Cărți Electronice de Identitate. Unele sucursale au deja echipamentele și pot procesa documentele, altele așteaptă livrarea de la furnizorii autorizați. Peste 450.000 de români au primit deja noile buletine electronice, iar până la finalul anului 2025 se estimează emiterea a aproximativ 3,35 milioane de astfel de documente.

Principalul obstacol constă în faptul că noile cărți de identitate necesită cititoare speciale, aprobate de autorități, pentru a fi utilizate. Răspândirea acestor echipamente rămâne însă redusă, multe instituții nefiind încă echipate corespunzător.

Cititoarele CEI sunt indispensabile pentru realizarea unei autentificări electronice sigure și pentru folosirea semnăturii digitale calificate. Aceste dispozitive vor fi utilizate în principal în sectorul administrației publice și pentru accesul la serviciile guvernamentale online.

Lipsa acestor cititoare împiedică folosirea eficientă a platformelor precum ghișeul unic, PCUe sau portalul eRomânia.

Pentru a accesa servicii esențiale precum cele oferite de MAI, ANAF, CNAS, CNPP sau Registrul Auto, autentificarea electronică devine obligatorie.

Folosind aceste cititoare, identificarea la ghișeele tradiționale va putea înlocui controlul manual al CNP-ului și al fotografiei titularului. În domeniul sănătății, CEI oferă acces la dosarul electronic al pacientului și poate înlocui cardul tradițional de sănătate.

Cipul integrat păstrează certificatul CNAS, care este crucial pentru identificarea și autentificarea pacientului în sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări.

În sectorul bancar, cititoarele facilitează confirmarea identității de la distanță și semnarea electronică a contractelor, fără a fi necesară prezența fizică la ghișeu. Totodată, aceste cititoare simplifică procesul de deschidere a conturilor online și asigură o autentificare sigură în sistemele de internet banking.

În educație, CEI permite accesul electronic în campusuri, biblioteci și la examene, precum și semnarea digitală a diplomelor. În justiție și notariat, autentificarea este necesară pentru portaluri și semnături digitale. În transporturi, cititoarele ajută la identificare la DRPCIV, înmatriculări, plăți și control la frontieră. În mediul privat, ele sunt utile pentru semnături digitale, securizarea accesului și documente de HR.