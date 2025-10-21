Începând cu 2026, România va pune în aplicare un nou sistem de identificare pentru sectorul medical: Codul Personal de Sănătate (CPS). Acesta va servi drept instrument central pentru gestionarea și accesul la servicii medicale.

Codul Personal de Sănătate (CPS) este integrat într-o inițiativă mai largă menită să modernizeze infrastructura digitală a sistemului de asigurări de sănătate. Scopul central al inițiativei este să asigure pacienților un acces facil și securizat la propriul dosar medical electronic pe întreaga durată a vieții.

Fiecare cetățean român va primi automat la naștere un Cod Personal de Sănătate, un identificator digital unic, distinct de Codul Numeric Personal (CNP). Scopul acestui cod este să adune într-un singur loc toate informațiile medicale ale unei persoane, creând astfel un dosar medical integrat și de durată.

„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP… Codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical. Orice informație referitoare la persoana respectivă, din momentul în care s-a născut și până nu mai e pe Terra, va fi înregistrată acolo”, a spus Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat.

Introducerea Codului Personal de Sănătate va aduce avantaje semnificative atât pacienților, cât și sistemului medical. Printre acestea se numără accesul instantaneu la istoricul medical complet, diminuarea sarcinii birocratice prin reducerea documentelor pe hârtie, gestionarea electronică a rețetelor și a biletelor de trimitere, disponibilitatea imediată a informațiilor esențiale în caz de urgență și simplificarea accesului la îngrijiri medicale în străinătate.

Este esențial de menționat că viitoarele cărți electronice de identitate vor lua locul cardului de sănătate, iar acesta din urmă își va înceta valabilitatea odată cu eliberarea noului document de identitate.

Conform aceleiași surse, anul 2025 este rezervat etapelor pregătitoare pentru introducerea noului sistem. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) se ocupă de dezvoltarea infrastructurii tehnice și de asigurarea interoperabilității cu alte platforme din domeniul sănătății, beneficiind de fonduri provenite din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va continua să opereze până la trecerea integrală la noul sistem. În acest interval, serviciile existente — inclusiv cardul de sănătate, confirmarea statutului de asigurat și emiterea rețetelor — vor rămâne disponibile fără modificări.

Pentru anul 2025, cetățenii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune legată de Codul Personal de Sănătate. Nu sunt necesare cereri suplimentare, serviciile medicale se mențin la fel, iar statutul de asigurat va fi verificat în continuare prin sistemul existent.

Autoritățile garantează că sistemul va fi inovator, sigur și ușor de utilizat. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează că platforma va consolida securitatea cibernetică și va reglementa mai eficient accesul, aspecte esențiale pentru protejarea confidențialității informațiilor medicale.

Fiecare pacient va avea posibilitatea de a-și consulta datele medicale prin intermediul unui portal sau al unei aplicații dedicate, utilizând Codul Personal de Sănătate și sisteme de autentificare sigure.

Aspectele tehnice, precum mecanismele de consimțământ detaliat și evidențele de acces, vor fi clarificate prin reglementări și ghiduri oficiale odată cu punerea în funcțiune a platformei.