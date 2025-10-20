În cadrul reuniunii, ministrul Oana Ţoiu a transmis oferta României de a găzdui hub-ul de Securitate Maritimă al Uniunii Europene, considerat unul dintre proiectele strategice din noua Abordare a UE pentru regiunea Mării Negre.

Ea a subliniat că iniţiativa reflectă angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securităţii şi stabilităţii în zonă.

Ministrul a arătat că faza de implementare a proiectelor trebuie demarată cât mai curând, iar România este pregătită să coopereze strâns cu Bulgaria şi cu celelalte state riverane Mării Negre. Obiectivul principal este creşterea stabilităţii, rezilienţei şi prosperităţii regionale.

Reuniunea a avut ca scop discutarea aplicării Abordării Strategice a Uniunii Europene pentru Marea Neagră, adoptată recent la nivel european.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acest document transmite un mesaj politic puternic privind importanţa strategică a regiunii, în contextul geopolitic actual marcat de agresiunea rusă asupra Ucrainei.

La eveniment au participat reprezentanţi ai statelor membre UE, ai Parteneriatului Estic şi ai ţărilor din Asia Centrală, precum şi Înaltul Reprezentant Kaja Kallas şi comisarii europeni Marta Kos şi Jozef Sikela. Discuţiile s-au axat pe securitate, stabilitate, conectivitate şi cooperare economică.

Oana Ţoiu a afirmat că noile politici europene în regiunea Mării Negre trebuie să acorde o atenţie sporită conectivităţii, rezilienţei şi cooperării economice.

Ministrul a menţionat importanţa Caucazului de Sud, care asigură legătura dintre Europa şi Asia Centrală, şi a subliniat necesitatea dezvoltării infrastructurii energetice şi digitale în parteneriat cu ţările din regiune.

O cooperare strânsă între partenerii din Caucaz şi Uniunea Europeană este esenţială pentru valorificarea potenţialului economic al regiunii, a arătat şefa diplomaţiei române, potrivit comunicatului MAE.

În încheiere, Oana Ţoiu a reafirmat disponibilitatea României de a colabora cu statele membre ale Uniunii, instituţiile europene şi partenerii regionali pentru atingerea obiectivelor stabilite de Abordarea Strategică a UE.