Schimbare pentru românii care merg la piață. Plata cu cardul ar putea deveni disponibilă. Primăria care pregătește măsura

Locuitorii Sectorului 1 ar putea avea în curând posibilitatea să plătească cu cardul atunci când cumpără produse din piețele agroalimentare administrate de autoritatea locală. Un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local propune încheierea unui acord de cooperare între Primăria Sectorului 1 și Visa Europe (România), cu scopul de a extinde utilizarea plăților electronice în piețe.

Inițiativa urmărește modernizarea modului în care comercianții încasează contravaloarea produselor și oferirea unor opțiuni suplimentare de plată pentru clienți.

Potrivit documentației care însoțește proiectul, administrația locală și Visa Europe (România) vor colabora pentru testarea unor soluții moderne de plată în una sau mai multe piețe agroalimentare din Sectorul 1.

Autoritățile arată că, în prezent, posibilitatea de a plăti electronic este limitată în aceste spații comerciale, ceea ce restrânge atât opțiunile cumpărătorilor, cât și accesul comercianților la metode moderne de încasare.

În prima etapă va fi derulat un proiect-pilot, urmând ca ulterior să fie analizate rezultatele și posibilitatea extinderii sistemului.

Una dintre soluțiile analizate este utilizarea tehnologiei SoftPOS sau Tap to Phone, care permite transformarea telefonului mobil într-un terminal pentru încasarea plăților cu cardul.

Astfel, comercianții nu ar mai avea nevoie de un aparat POS clasic, iar clienții ar putea plăti contactless direct cu cardul sau cu dispozitive compatibile.

Visa Europe (România) ar urma să ofere expertiză în procesul de digitalizare și să faciliteze colaborarea cu instituții bancare, procesatori de plăți și alți furnizori de servicii din domeniu.

Compania ar urma, de asemenea, să participe la organizarea unor campanii de informare și sesiuni de instruire dedicate comercianților și producătorilor din piețe.

Conform proiectului, administrația locală va identifica piețele în care vor fi testate noile soluții de plată și va pune la dispoziția partenerilor informațiile necesare privind nivelul actual de digitalizare.

Totodată, Primăria va facilita accesul în piețele incluse în proiect și va colabora cu comercianții pentru implementarea programului.

Documentația prevede și evaluarea rezultatelor proiectului-pilot pe baza unor indicatori precum numărul comercianților care adoptă sistemul, gradul de utilizare a plăților electronice, opiniile comercianților și ale clienților, precum și eventualele probleme apărute în timpul implementării.

În document este prevăzută stabilirea „unor criterii și indicatori orientativi de evaluare a succesului proiectului-pilot, inclusiv număr de comercianți activați, nivel de utilizare, feedback din partea comercianților și consumatorilor, dificultăți operaționale identificate și posibile măsuri de ajustare”.

Potrivit documentelor aflate în dezbatere, acordul de cooperare nu implică, în această etapă, alocarea unor fonduri suplimentare din bugetul Sectorului 1.

Fiecare dintre parteneri își va desfășura activitatea folosind propriile resurse și în limita competențelor pe care le are.

Documentul precizează că „Niciuna dintre Părți nu va fi îndreptățită sau obligată să efectueze plăți către cealaltă Parte în legătură cu cooperarea desfășurată în temeiul prezentului Acord de cooperare.”

Totodată, referatul de aprobare arată că „pe termen mediu și lung, cooperarea poate contribui la eficientizarea activităților desfășurate în piețele agroalimentare și la promovarea utilizării plăților electronice, fără a crea, prin ea însăși, obligații financiare pentru Sectorul 1 al Municipiului București.”

Dacă, într-o etapă ulterioară, implementarea unor măsuri va necesita investiții sau cheltuieli suplimentare, acestea vor fi supuse unor aprobări distincte.

Decizia finală aparține Consiliului Local

Proiectul urmează să fie dezbătut și supus votului în ședința Consiliului Local Sector 1 programată pentru 9 iulie.

În cazul în care va fi aprobat, primarul Sectorului 1 va primi mandatul de a semna acordul de cooperare cu Visa Europe (România), urmând ca ulterior să fie stabilit calendarul și modalitatea de implementare a proiectului-pilot.