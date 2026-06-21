Ai fost taxat de două ori la plata cu cardul. Cum funcționează procedura de recuperare a banilor

Plata cu cardul a devenit o operațiune obișnuită în viața de zi cu zi pentru oricare dintre noi. Tocmai de aceea, atunci când aceeași sumă apare de două ori în aplicația bancară sau în extrasul de cont, reacția este de multe ori una de panică. Mulți oameni cred imediat că au fost taxați de două ori și că banii au fost pierduți definitiv. În realitate, o tranzacție dublată poate avea mai multe explicații.

Uneori este vorba despre o simplă autorizare temporară care va dispărea automat. Alteori există o eroare a comerciantului sau a sistemelor de procesare. În cazuri mai rare, poate fi vorba chiar despre o tranzacție neautorizată. Din acest motiv, este important să înțelegi ce s-a întâmplat înainte de a începe demersurile pentru recuperarea banilor.

Primul lucru care trebuie verificat este statutul tranzacțiilor. Mulți utilizatori observă două operațiuni identice și presupun că ambele reprezintă plăți finale. În practică însă, una dintre ele poate fi doar o autorizare temporară.

Astfel de situații apar frecvent la hoteluri, benzinării, firme de închirieri auto sau anumite magazine online. În aceste cazuri, sistemul rezervă temporar o sumă în cont pentru verificarea disponibilității fondurilor. Această rezervare nu înseamnă întotdeauna că banii au fost încasați definitiv.

Dacă operațiunea nu este finalizată, suma este deblocată automat după perioada stabilită de bancă și de rețeaua de carduri.

Din acest motiv, înainte de orice reclamație, este recomandat să verifici dacă ambele tranzacții apar ca fiind finalizate și contabilizate.

Dacă observi că aceeași plată a fost procesată de două ori, primul contact ar trebui să fie comerciantul. În multe cazuri, problema este una simplă. Casierul poate introduce accidental aceeași tranzacție de două ori sau terminalul POS poate transmite eronat informațiile către sistemul de procesare.

Comerciantul poate verifica rapid istoricul operațiunilor și poate confirma dacă a existat o dublă încasare. Dacă eroarea este evidentă, rambursarea poate fi inițiată direct de către comerciant, fără alte proceduri complicate.

De aceea este important să păstrezi bonul fiscal, chitanța POS, factura și orice alte documente legate de tranzacția respectivă.

Răspunsul depinde de cauza care a generat problema. Dacă aceeași tranzacție a fost introdusă de două ori de comerciant, responsabilitatea principală îi aparține acestuia.

Dacă eroarea provine din procesarea plății, investigația poate implica atât comerciantul, cât și băncile implicate în tranzacție.

Pentru client însă, instituția cu care va comunica în majoritatea situațiilor este banca emitentă a cardului bancar. Aceasta poate analiza operațiunea, poate verifica informațiile disponibile și poate iniția procedurile necesare pentru recuperarea sumelor atunci când reclamația este justificată.

Puțini utilizatori cunosc existența mecanismului numit chargeback, cunoscut și sub denumirea de refuz la plată. Acesta reprezintă procedura prin care titularul cardului poate contesta o tranzacție și poate solicita recuperarea banilor în anumite situații.

Printre cazurile în care poate fi utilizat se numără și procesarea dublă a aceleiași plăți.

Procedura începe printr-o sesizare adresată băncii emitente a cardului. După analizarea documentelor, banca poate transmite cazul prin sistemele Visa sau Mastercard și poate solicita recuperarea sumei de la banca comerciantului.

Durata procedurii diferă de la caz la caz și depinde de complexitatea investigației și de răspunsurile primite de la părțile implicate.

Pentru analizarea unei contestații, banca poate solicita mai multe documente justificative. Printre acestea se pot regăsi extrasul de cont, bonul fiscal, chitanța POS, factura sau orice document care dovedește că a fost efectuată o singură achiziție.

De asemenea, pot fi utile mesajele și e-mailurile schimbate cu comerciantul, precum și explicațiile privind circumstanțele în care a apărut problema. În multe cazuri, banca pune la dispoziție și un formular special de contestare a tranzacției.

Cu cât documentele sunt mai clare și mai complete, cu atât verificarea poate fi realizată mai rapid.

O greșeală frecventă este amânarea verificării extraselor de cont. Unii clienți observă problema după câteva luni și presupun că pot solicita oricând recuperarea banilor. În realitate, sistemele de carduri funcționează pe baza unor termene limită.

Regulile Visa și Mastercard prevăd perioade în care poate fi inițiată procedura de contestare a tranzacției. După expirarea acestora, recuperarea sumelor poate deveni mult mai dificilă sau chiar imposibilă.

Acesta este unul dintre motivele pentru care verificarea periodică a operațiunilor efectuate cu cardul este atât de importantă.

Există și cazuri în care clientul observă două plăți similare, însă una dintre ele nu a fost autorizată de el. Într-o astfel de situație nu mai discutăm despre o simplă eroare de procesare, ci despre o posibilă fraudă.

Primul pas este contactarea imediată a băncii. În funcție de circumstanțe, poate fi necesară blocarea cardului pentru a preveni efectuarea altor tranzacții neautorizate. Ulterior, banca va analiza operațiunea și va demara procedurile specifice pentru investigarea cazului.

Cu cât sesizarea este făcută mai rapid, cu atât cresc șansele de limitare a eventualelor prejudicii.

Trebuie avut în vedere că nu orice problemă apărută la plata cu cardul este cauzată de bancă. Lucrurile sunt mult mai complexe în practică.

O tranzacție dublată poate avea legătură cu comerciantul, cu terminalul POS, cu sistemele de procesare, cu rețeaua de carduri sau, în anumite situații, cu o fraudă.

Rolul băncii emitente este să analizeze cazul și să utilizeze mecanismele disponibile pentru clarificarea situației și recuperarea banilor atunci când există motive întemeiate.