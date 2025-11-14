Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova au fost inaugurate vineri seară, marcând startul oficial al sezonului festiv în două dintre cele mai vizitate orașe din România.

Mii de oameni au participat la deschidere, în timp ce organizatorii au anunțat că edițiile din acest an vor aduce o experiență amplă, modernă, dar fidelă tradițiilor locale, cu decoruri spectaculoase, instalații luminoase și activități tematice care vor anima cele două orașe până în ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai renumite din țară, a fost deschis odată cu aprinderea iluminatului festiv în zona centrală.

Reprezentanții Primăriei au transmis că atmosfera de sărbătoare este amplificată de instalațiile spectaculoase amplasate în întregul oraș, precizând că au fost montate aproximativ 900 de figurine luminoase pe principalele artere și în cartiere, alături de sute de metri de ghirlande și elemente tematice în giratoriile centrale.

Autoritățile subliniază că întregul concept vizual este gândit pentru a pune în valoare specificul orașului și a crea un mediu festiv pentru localnici și turiști.

Târgul va rămâne deschis până la 4 ianuarie 2026, continuând tradiția care a consolidat Sibiul ca destinație de top în perioada de iarnă. După ce ediția din 2024 a atras peste 500.000 de vizitatori și a beneficiat de o expunere internațională semnificativă, organizatorii afirmă că ediția din acest an pune un accent mai mare pe autenticitate, atât în selecția expozanților, cât și în conceptul decorativ.

Ei au explicat că tema vizuală și experiențele propuse vor integra elemente ce reflectă identitatea locală și tradițiile românești, transformând din nou Piața Mare într-un spațiu încărcat de emoție și culoare.

Selecția expozanților a fost realizată în luna mai, iar organizatorii afirmă că diversitatea și profesionalismul acestora reprezintă esența atmosferei generale a târgului. Ei au mai transmis că Atelierul lui Moș Crăciun va rămâne una dintre atracțiile principale pentru copii, iar scenografia generală va fi concepută astfel încât experiența vizitatorilor să fie completă, memorabilă și autentic românească.

„După o ediţie 2024 care a adus în oraş peste 500.000 de vizitatori şi o expunere globală impresionantă, aşteptările pentru acest an sunt mari. Ediţia 2025 va fi una care pune accent pe autenticitate – atât în temele vizuale, cât şi în experienţele propuse. Atmosfera târgului va reflecta identitatea locală şi valorile culturale româneşti, transformând din nou Piaţa Mare într-un decor spectaculos şi plin de emoţie. Expozanţii sunt sufletul târgului, iar entuziasmul şi atenţia lor la detalii sunt esenţiale pentru atmosfera unică pe care o creează an de an. Ca în fiecare an, Atelierul lui Moş Crăciun va rămâne un punct central pentru copii, iar întreaga scenografie va fi gândită pentru a crea o experienţă completă, memorabilă şi autentic românească”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiului.

Atmosfera festivă s-a instalat vineri seară și la Craiova, unde Târgul de Crăciun a atras, potrivit primarului Lia Olguța Vasilescu, peste 100.000 de participanți doar în prima zi. Edilul a descris evenimentul ca fiind dominat de „magie și culoare”, iar organizatorii au precizat că tema ediției din acest an este „Spărgătorul de Nuci”, un simbol al baletului clasic și al sărbătorilor de iarnă.

Craiova este iluminată în această perioadă cu peste două milioane de beculețe, iar noile căsuțe de turtă dulce cu acoperișuri din zăpadă au fost gândite pentru a reproduce farmecul unei lumi de poveste. Anul acesta, întregul concept al târgului se extinde în șase piețe tematice, fiecare cu propriile atracții și decoruri.

În Piața Mihai Viteazul, „Candy Land” transformă centrul orașului într-un tărâm al dulciurilor, unde, în fiecare seară de la ora 18.00, își face apariția sania zburătoare a lui Moș Crăciun. Zona Doljana devine „Carousel Christmas”, cu căsuțe decorate festiv, în timp ce Piața Frații Buzești găzduiește zona „Crăciun Tradițional”, unde vizitatorii pot descoperi colinde, meșteșuguri și preparate specifice bucătăriei românești.

Piața William Shakespeare este transformată în „Țara lui Moș Crăciun”, cu numeroase atracții pentru copii, inclusiv carusele, trenulețe, filme VR și o roată panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului luminat.

Strada Theodor Aman găzduiește zona „Best Christmas Street Food”, unde aromele tradiționale se împletesc cu gastronomia internațională. English Park devine „Țara Jucăriilor”, un spațiu dedicat celor mici, cu figurine uriașe și personaje de basm.

Organizatorii subliniază că atracția principală rămâne Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun, prezentată într-un spectacol complet nou, cu efecte speciale, stroboscoape, balerine de la Opera Română Craiova și ninsoare artificială.

De asemenea, patinoarul găzduiește un spectacol inspirat din „Spărgătorul de Nuci”, iar filmulețele VR disponibile pe esplanada Teatrului Național Marin Sorescu și pe strada Theodor Aman le oferă vizitatorilor posibilitatea de a experimenta într-un mod interactiv magia Crăciunului.

Vezi aici mai multe imagini superbe de la Craiova.