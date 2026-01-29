Lia Olguța Vasilescu a spus că i-a răspuns public premierului Ilie Bolojan în legătură cu situația de la Electrocentrale Craiova, acuzându-l că vorbește fără să cunoască problema. Ea a explicat că Primăria Craiova nu are nicio legătură cu conducerea sau proprietatea companiei și a prezentat documente care arată acest lucru, dar și demersurile făcute pentru ca orașul și firmele să nu rămână fără căldură.

Primarul Craiovei a susținut, într-o filmare postată pe Facebook, că, din cauza blocajelor puse constant de stat, nici măcar un Consiliu de Administrație format din oameni de afaceri foarte performanți nu ar putea rezolva situația. Ea a mai afirmat că, după declarațiile recente ale premierului, a devenit clar că nu se mai poate aștepta construirea unei noi capacități de producție, deoarece Electrocentrale Craiova nu mai poate funcționa încă doi ani în aceste condiții.

Olguța Vasilescu a acuzat Guvernul că nu a alocat bani pentru reparațiile anuale, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum, și că toate soluțiile propuse de Primărie în ultimii ani au fost respinse. Ea a explicat, inclusiv prin documente, că Electrocentrale Craiova nu a aparținut niciodată Primăriei, ci statului. Potrivit acesteia, majoritatea acțiunilor sunt deținute de Ministerul Energiei, restul fiind împărțite între Fondul Proprietatea și alte companii, fără ca Primăria Craiova să fie acționar.

Primarul a mai zis că Electrocentrale Craiova este o unitate importantă pentru sistemul energetic național, lucru confirmat și de Ministerul Energiei. Ea a explicat că energia termică este un produs secundar care, într-o țară normală, ar trebui să fie foarte ieftin, deoarece statul primește un bonus de cogenerare. În 2025, acest bonus ar urma să fie de aproape 400 de lei pe megawatt-oră pentru Electrocentrale Craiova.

„Statul român deţine 77,5% prin Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea deţine 21,55%, Electrocentrale Grup SA 0,84%, iar societatea comercială pentru închiderea şi conservarea minelor SA deţine 0,44%. Cred că pentru domnul Bolojan e necesar şi un desen, de unde poate observa mai bine că Primăria Craiova nu face parte din acest acţionariat şi că proprietatea e a Guvernului, indiferent cum îl cheamă pe el. Suficient de clar, domnul Boljan?! Energia termică este un produs rezidual, care într-o ţară civilizată s-ar plăti la preţ nesemnificativ. tocmai pentru că asigură companiei statului un bonus de cogenerare. În 2025, bonusul de cogenerere a fost de 397,18 lei megavati oră pentru Electrocentrale Craiova”, a transmis Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a spus că a făcut numeroase demersuri, însoțite de documente, pentru a rezolva problema de la Electrocentrale Craiova și pentru ca orașul să nu rămână fără căldură. Ea a arătat că au fost căutate soluții pentru ca societatea să nu intre în faliment și să nu fie închisă, însă a susținut că toate aceste încercări au fost respinse sau blocate de Guvern.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că, în iulie 2025, Ministerul Energiei a cerut printr-un memorandum 350 de milioane de lei pentru plata certificatelor de CO2, reparații și cumpărarea unor cazane de apă fierbinte, astfel încât centrala să poată funcționa până când Primăria ar fi dezvoltat o nouă capacitate de producție. Ea a afirmat că documentul nu a fost aprobat deoarece lipsea semnătura premierului. De asemenea, a menționat că un al doilea memorandum, din luna ianuarie, prin care se cereau 50 de milioane de lei pentru achiziția urgentă a cazanelor necesare trecerii iernii fără avarii, nu a fost nici măcar avizat de Guvern.

Primarul a răspuns acuzațiilor premierului legate de Consiliul de Administrație al Electrocentrale Craiova, precizând că membrii acestuia sunt selectați de AMEPIP, nu de ea. Ea a susținut că, indiferent cine ar fi făcut parte din Consiliu, situația nu putea fi salvată în lipsa sprijinului statului.

Potrivit acesteia, statul cere anual companiei sume foarte mari, dar nu oferă sprijin financiar nici măcar pentru soluții de rezervă, deși instalațiile sunt foarte vechi. Din acest motiv, a concluzionat că nici măcar un consiliu format din oameni de afaceri foarte puternici nu ar fi putut rezolva problemele. Ea a mai zis că statul român ajunge să înrăutățească situația propriilor companii, în loc să le ajute când se află în dificultate.

„În iulie 2025, Ministerul Energiei a solicitat prin memorandum suma de 350 milioane lei care să asigure plata certificatelor de CO2, a reparaţilor curente şi a achiziţiei cazanelor de apă fierbinte pentru ca centrala guvernului să reziste până dezvoltă Primăria o nouă capacitate. După cum observaţi, singura semnătură care lipseşte e chiar a premierului. Al doilea Memorandum, din ianuarie, nu a trecut nici măcar de etapa de avizare, ca să nu-l mai răspingă direct de pe masa Guvernului. Prin cel din ianuarie se solicitau alocarea sumei de 50 milioane lei pentru achiziţia în regim de urgenţă a cazanelor de apă fierbinte, care să ajute Craieva şi firma Ford să treacă iarna fără avarii. Păi dacă Bucureştiul a avut căldură şapte zile în şapte ani, de ce se supără Craiova?! Vă transmit, domnule Bolojan, că acesta e selectat de AMEPIP. Eu nu cunosc decât o persoană de acolo, dar indiferent cine ar fi făcut parte din el, nu ar fi putut produce minuni. De ce? Fiindcă atunci când statul îţi cere anual să plăteşti 70 de milioane de euro şi nu te sprijină nici măcar cu 50 milioane lei ca să ai o soluţie de rezervă în caz de avarii la grupurile energetice, care au mai bine de 50 de ani vechime, ar putea să fie format şi din afacerişti de nivelul lui Elon Musk şi tot nu ar putea salva nimic. Statul român, când vede că o companie a sa e cu apa la gât, îi mai rupe şi un picior şi o întreabă de ce nu iese la mal”, a afirmat Olguţa Vasilescu.

Olguța Vasilescu a explicat că a decis să vorbească public despre situația de la Electrocentrale Craiova pe 5 ianuarie, după o perioadă lungă în care subiectul fusese discutat doar prin corespondențe oficiale sau conversații neoficiale. Ea a spus că, de regulă, există întotdeauna oameni care devin țapi ispășitori și tac de frică sau rușine, dar ea nu face parte din această categorie și că premierul știa acest lucru. Primarul a menționat că a lăsat o săptămână Guvernului să se informeze corect înainte de a da vina pe Primăria Craiova, dar a susținut că momentul de a fi corecți a fost ratat.

Olguța Vasilescu a precizat că deja se lucrează la soluții alternative ca orașul să nu rămână fără căldură. Ea a subliniat că Craiova nu a cerut favoruri de la Guvern, ci a vrut doar ca fiecare instituție să-și facă treaba corect, fără ură și părtinire.

De asemenea, primarul a acuzat că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce 350 de milioane de lei pentru reparațiile la grupurile energetice, motiv pentru care locuitorii Craiovei au rămas de mai multe ori fără căldură.

Pe de altă parte, premierul Bolojan a spus că la Craiova au fost alocate 168 de milioane de euro pentru termoficare, dar că lucrările nu s-au făcut, iar el nu avea nicio vină și nu s-a implicat direct. În plus, el a considerat că problemele nu se rezolvă prin găsirea unui vinovat, ci prin realizarea unui proiect serios.