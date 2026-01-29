Guvernul Bolojan se gândește să schimbe regulile de pensionare pentru militari, propunând două vârste pentru pensionare: 60 și 65 de ani. Autoritățile analizează această idee pentru că ar putea reduce cheltuielile bugetare, mai ales că finanțele publice sunt tot mai presate.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat la euronews că dacă prea mulți militari ies la pensie în același timp, bugetul va avea de suferit. El a spus că, dacă 4000 de militari ies la pensie, ministerul va trebui să le plătească pensiile și în același timp să angajeze alții în locul lor, ceea ce înseamnă cheltuieli duble.

Ministrul a spus că majoritatea militarilor care pot ieși la pensie, aproximativ 75%, aleg să rămână în serviciu, chiar dacă nu primesc bani în plus. El a subliniat că nu vrea să oblige pe nimeni să iasă la pensie și că acest lucru arată că mulți consideră mai avantajos să continue să lucreze în sistem.

„Dacă 4000 de oameni astăzi merg la pensie, Ministerul Apărării va plăti 4000 de pensii în plus și va plăti și 4000 de salarii pentru cei pe care îi va angaja în locul celor care pleacă la pensie. Deci va avea o cheltuială dublă, dându-le niște bani în plus”, a declarat oficialul român.

În același timp cu discuțiile despre pensionare, ministrul Apărării susține creșterea salariilor pentru militari. El spune că astfel personalul ar fi motivat să rămână în armată și cariera militară ar deveni mai atractivă.

Ministrul crede că banii în plus ar ajuta și la reducerea presiunii asupra sistemului de pensii și ar face armata mai stabilă.

Cu două zile în urmă, Radu Miruță a spus că nu există niciun plan de a tăia pensiile sau salariile militarilor și nici de a schimba modul în care se calculează pensia în prezent. El a precizat că 75% dintre cei 3.700 de angajați ai Ministerului Apărării care au vârsta de pensionare au decis să rămână în activitate.

Miruță și Despescu au fost întrebați despre cei 25.000 de angajați din MAI și MApN care ar vrea să iasă la pensie pentru a profita de noile reguli. Miruță a explicat că aceste temeri nu sunt reale, pentru că oamenii aleg să rămână la muncă chiar și fără stimulente financiare, iar cei deja pensionați au văzut că pensiile nu au crescut proporțional cu salariile în ultimii ani. El a subliniat că orice modificări viitoare vor fi gândite pentru a aduce avantaje celor care se gândesc să iasă la pensie, nu dezavantaje.

El a menționat că într-o țară cu granița aproape de o zonă de conflict, nu are sens să se taie pensii sau salarii în Ministerul Apărării sau în MAI.