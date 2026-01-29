Guvernul Bolojan analizează introducerea pensionării militare la 60 și 65 de ani pentru a reduce cheltuielile bugetare
Guvernul Bolojan se gândește să schimbe regulile de pensionare pentru militari, propunând două vârste pentru pensionare: 60 și 65 de ani. Autoritățile analizează această idee pentru că ar putea reduce cheltuielile bugetare, mai ales că finanțele publice sunt tot mai presate.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat la euronews că dacă prea mulți militari ies la pensie în același timp, bugetul va avea de suferit. El a spus că, dacă 4000 de militari ies la pensie, ministerul va trebui să le plătească pensiile și în același timp să angajeze alții în locul lor, ceea ce înseamnă cheltuieli duble.
Ministrul a spus că majoritatea militarilor care pot ieși la pensie, aproximativ 75%, aleg să rămână în serviciu, chiar dacă nu primesc bani în plus. El a subliniat că nu vrea să oblige pe nimeni să iasă la pensie și că acest lucru arată că mulți consideră mai avantajos să continue să lucreze în sistem.
„Dacă 4000 de oameni astăzi merg la pensie, Ministerul Apărării va plăti 4000 de pensii în plus și va plăti și 4000 de salarii pentru cei pe care îi va angaja în locul celor care pleacă la pensie. Deci va avea o cheltuială dublă, dându-le niște bani în plus”, a declarat oficialul român.
Ministrul Apărării propune majorarea salariilor militarilor pentru a păstra personalul și a crește atractivitatea carierei
În același timp cu discuțiile despre pensionare, ministrul Apărării susține creșterea salariilor pentru militari. El spune că astfel personalul ar fi motivat să rămână în armată și cariera militară ar deveni mai atractivă.
Ministrul crede că banii în plus ar ajuta și la reducerea presiunii asupra sistemului de pensii și ar face armata mai stabilă.
Ministrul Apărării afirmă că nu există planuri de a tăia pensiile sau solda militarilor și că majoritatea aleg să rămână în serviciu
Cu două zile în urmă, Radu Miruță a spus că nu există niciun plan de a tăia pensiile sau salariile militarilor și nici de a schimba modul în care se calculează pensia în prezent. El a precizat că 75% dintre cei 3.700 de angajați ai Ministerului Apărării care au vârsta de pensionare au decis să rămână în activitate.
Miruță și Despescu au fost întrebați despre cei 25.000 de angajați din MAI și MApN care ar vrea să iasă la pensie pentru a profita de noile reguli. Miruță a explicat că aceste temeri nu sunt reale, pentru că oamenii aleg să rămână la muncă chiar și fără stimulente financiare, iar cei deja pensionați au văzut că pensiile nu au crescut proporțional cu salariile în ultimii ani. El a subliniat că orice modificări viitoare vor fi gândite pentru a aduce avantaje celor care se gândesc să iasă la pensie, nu dezavantaje.
El a menționat că într-o țară cu granița aproape de o zonă de conflict, nu are sens să se taie pensii sau salarii în Ministerul Apărării sau în MAI.
„Există tot felul de scenarii care se fac, însă eu cred că spaimele astea care sunt introduse sunt neadevărate şi să vă spun de ce. Atâta timp cât, fără niciun stimulent, oamenii au decis să rămână în continuare să lucreze, atâta timp cât cei care sunt deja la pensie au observat că din 2017 guvernele României succesiv, au decuplat creşterea pensiei, actualizarea pensiei, de creşterea soldei, oamenii au înţeles că momentul în care e cel mai avantajos să mergi înspre pensie, dacă nu te obligă cineva, este acel moment când vei fi ajuns să câştigi o sumă mai mare de bani. Preocuparea este foarte deschisă ca modificările care urmează să fie făcute, dacă vor fi făcute, este să dea un beneficiu celor care se gândesc să meargă la pensie, şi nu un dezavantaj.
Într-o ţară care are 649,5 kilometri de graniţă cu o ţară care se află în război (Ucraina – n.r.), este contraintuitiv să tai pensie, să tai salarii la zona militară sau, mă rog, la zona Ministerului Afacerilor Interne. Nu. Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie în ceea ce priveşte calculul pensiei”, a transmis oficialul român.
