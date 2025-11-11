Turiștii și locuitorii Capitalei se vor putea bucura de Târgurile de Crăciun 2025 începând cu data de 29 noiembrie, potrivit anunțului făcut de Primăria Municipiului București, prin intermediul CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție.

În acest an, evenimentele festive vor avea loc în trei locații distincte din oraș – Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale – și vor transforma Capitala într-un spațiu plin de lumină, culoare și tradiție.

Primăria Capitalei a transmis că, în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie, Bucureștiul va intra oficial în spiritul sărbătorilor de iarnă.

Evenimentele, organizate cu intrare liberă, vor avea loc sub denumirile Bucharest Christmas Market (Piața Constituției), Bucharest Downtown Christmas Market (Piața Universității) și Bucharest Opera Christmas Market (Esplanada Operei Naționale).

Autoritățile au explicat că tema ediției 2025 va fi muzica, considerată un simbol al apropierii dintre oameni. De la colinde tradiționale și cântece corale, până la armonii clasice și ritmuri urbane moderne, fiecare spațiu va spune o poveste despre întâlnirea dintre cultură, tradiție și spiritul comunității.

Potrivit Primăriei, organizatorii își propun ca vizitatorii, fie ei bucureșteni sau turiști veniți din alte țări, să descopere o atmosferă feerică, însoțită de decoruri spectaculoase și lumini impresionante.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a subliniat într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook că evenimentul va aduce în centrul Bucureștiului un brad impresionant de 30 de metri, considerat cel mai mare brad ecologic din România.

Acesta a menționat că printre principalele atracții se vor număra și Casa lui Moș Crăciun, o roată panoramică uriașă, precum și numeroase ateliere și activități destinate vizitatorilor de toate vârstele.

Bujduveanu a afirmat că aceste elemente vor transforma Capitala într-un „tărâm de poveste” pentru întreaga lună decembrie, adăugând că tradițiile românești vor prinde viață prin spectacole, meșteșuguri, creații artistice și preparate culinare autohtone.

Pe lângă cele trei târguri principale organizate de Primăria Generală, și administrațiile locale de sector pregătesc evenimente proprii.

Astfel, West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei de Primăria Sectorului 6, se află deja în pregătire, deși data oficială a deschiderii nu a fost încă anunțată.

În paralel, Târgul de Crăciun al Sectorului 3 va avea loc în perioada 27 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, în Piața Alba Iulia, devenind unul dintre cele mai ample evenimente de iarnă din partea estică a orașului.

Printre orașele care dau startul festivităților de Crăciun în 2025 se află Craiova, care își va deschide porțile pentru vizitatori chiar din această săptămână.

Autoritățile locale au stabilit ca târgul să se desfășoare între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, în mai multe zone din oraș: Piața Mihai Viteazul, Piața William Shakespeare, Piața Frații Buzești și Zona Doljeana.

Reprezentanții administrației au explicat că evenimentul va fi deschis zilnic, de dimineață până seara, și va include concerte, spectacole de teatru, dar și activități tematice. Târgul este împărțit în patru zone principale: Frumoasa și Bestia, Satul lui Moș Crăciun, Crăciunul Românesc Tradițional și Crăciunul Galactic.

Vizitatorii se vor putea bucura de o roată panoramică uriașă, de un patinoar modern și de un decor spectaculos, care a făcut ca, în 2024, târgul din Craiova să fie clasat printre cele mai apreciate din Europa.

Organizatorii spun că își propun ca și în 2025 Craiova să rămână una dintre principalele atracții ale sezonului de iarnă, într-un context în care multe orașe din țară reduc bugetele pentru decorațiuni și evenimente din cauza măsurilor de austeritate.

Pe lângă București și Craiova, mai multe orașe din România au confirmat deja organizarea târgurilor de Crăciun.

La Sibiu, evenimentul se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, păstrând tradiția unuia dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est.

La Brașov, vizitatorii vor putea descoperi magia sărbătorilor începând cu 30 noiembrie, târgul fiind organizat în trei locații centrale: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectoratului. Atmosfera va fi completată de concerte, luminițe și o zonă gastronomică extinsă.

De asemenea, Timișoara își va deschide Târgul de Crăciun între 23 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, în Piața Victoriei și în zonele pietonale adiacente. Organizatorii promit un eveniment modern, cu atracții pentru copii și o scenografie urbană care combină tradiția cu inovația.