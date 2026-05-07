FlexCredit şi-a deschis noul sediu din Bucureşti cu un eveniment despre carieră şi leadership. Această alegere spune mai mult decât orice discurs inaugural.

Pe 21 aprilie, la Olympia Tower din Bucureşti, FlexCredit a ales să marcheze deschiderea noului său sediu central printr-un eveniment dedicat liderilor de HR, organizat de Lumea D&I, cu tema „De la angajare la împlinire: cariera ca parcurs de viață”. La fața locului nu a fost o recepție de imagine, nici un tur al spațiului, ci o dezbatere structurată cu 20 de specialişti HR despre ce înseamnă, în mod real, o carieră cu sens.

Panelul a reunit şase voci cu perspective diferite: Ionela Stanciu, Board Member @ Flex Financial IFN SA, Iuliana Morlova, Human Development Specialist & Certified Coach, Daniela Palade Teodorescu, autoarea cărții „Criza mijlocului de carieră”, Cristina Scutaru, Coach acreditat PCC ICF & Senior Practitioner EMCC, Mihaela Berechet, HR Director | Executive Coach for Decision-Making & Leadership Maturity, şi Gabriela Apostol, Coach & HR Consultant. Conversația a acoperit un teritoriu rar atins în evenimentele de business româneşti, de la criza de mijloc de carieră şi nevoia de siguranță psihologică la locul de muncă, până la modul concret în care echipele de recrutare pot fi formate să evalueze potențialul dincolo de CV şi vârstă.

Discuțiile au pornit de la o premisă pe care specialiştii de HR o confirmă constant, dar pe care organizațiile o abordează rar structural: dezvoltarea profesională nu urmează o traiectorie ascendentă continuă. Fiecare carieră trece prin etape distincte, cu propriile lor dinamici şi riscuri:

început şi adaptare,

creştere şi performanță,

stagnare şi îndoială,

criză şi epuizare,

reinventare şi maturitate.

Felul în care o companie înțelege şi gestionează aceste etape determină în mod direct capacitatea ei de a păstra oameni valorosi pe termen lung.

Participanții au abordat teme cu aplicabilitate directă: lipsa de claritate în carieră, presiunea deciziilor în momente de tranzit profesional, rolul leadershipului conştient în construirea culturii organizaționale şi diferența dintre managementul performanței şi însoțirea reală a unui om de-a lungul parcursului său.

Și ca o concluzie de mijloc a fost colectiv agreată ideea că responsabilitatea pentru evoluția profesională nu aparține exclusiv angajatului şi nu aparține exclusiv organizației. Aparține ambelor părți, în moduri diferite şi în momente diferite.

FlexCredit a intrat pe piața românească în 2019 cu doisprezece oameni, fără notorietate de brand şi fără nicio garanție că modelul va funcționa local. Şapte ani mai târziu, compania are zeci de birouri cu acoperire națională şi peste 1.500 de angajați şi colaboratori.

Această creştere nu s-a produs prin achiziții sau prin import de management din exterior. S-a produs prin oameni care au intrat juniori şi au avansat intern, prin programe de formare continuă şi prin coaching managerial care susține performanța fără să o transforme în presiune. O parte semnificativă dintre coordonatorii şi managerii de astăzi au parcurs ei înşişi treptele organizației, de la roluri de execuție la poziții de conducere.

Aceasta e definiția concretă a ceea ce evenimentul a teoretizat: cariera privită ca parcurs, nu ca secvență de joburi.

Compania nu a ieşit public cu brandul până nu a acoperit fiecare județ al țării cu o prezență fizică reală. A construit mai întâi infrastructura, apoi vizibilitatea. Ionela Stanciu, care conduce operațiunile locale şi s-a alăturat echipei în momentul în care aceasta număra doar câțiva oameni, descrie logica aceasta fără să o teoretizeze:

„Contractul de la Craiova l-am primit pe sub uşă. Proprietarul a zis că dacă deschide uşa intră COVID-ul. L-am primit aşa, l-am semnat şi l-am dat mai departe. Astea erau variantele de atunci.”

În perioada pandemiei, FlexCredit nu s-a oprit nicio zi şi a deschis 12 birouri noi. Această frază rezumă, mai bine decât orice analiză strategică, felul în care a fost construită această companie: cu pragmatism, fără dramatism şi fără să confunde dificultatea momentului cu un motiv de oprire.

Unul dintre insight-urile centrale ale dezbaterii a fost că performanța organizațională este strâns legată de nivelul de conştientizare al liderilor. Companiile care funcționează bine pe termen lung sunt cele care creează structuri reale de vizibilitate internă, în care un angajat poate înțelege ce oportunitați există, în ce direcții poate evolua şi care sunt aşteptările concrete pentru fiecare etapă a parcursului său.

FlexCredit a construit în acest sens practici concrete: sesiuni periodice de tip Open Forum, în care liderii companiei stau față în față cu angajații şi răspund la întrebări dificile, inclusiv anonime, şi un proces de recrutare în care evaluarea se face exclusiv pe competențe şi potențial, nu pe date biografice.

Compania are astăzi angajați de la 20 la 63 de ani, realitate construită prin training dedicat al echipelor de hiring, menit să înlăture vârsta ca criteriu de selecție. Sunt detalii care, luate împreună, construiesc un mediu de lucru în care oamenii rămân.

„O carieră nu se măsoară doar în rezultate sau poziții, ci în impactul pe care îl ai, în relațiile construite și în contribuția adusă pe termen lung.”, Ionela Stanciu, Board Member @FlexCredit

Prin susținerea acestui eveniment, FlexCredit îşi consolidează rolul de partener activ în dezvoltarea comunităților profesionale şi în promovarea unui model de leadership responsabil. Compania face parte din grupul internațional MV Finance, prezent pe piețe din Europa, Asia de Sud-Est şi America Latină, după intrarea în 2025 în Mexic, Muntenegru şi Filipine. Stabilitatea unui grup de această dimensiune oferă operațiunilor locale un cadru de resurse, standarde şi know-how care nu depind de conjunctura imediată a pieței.

Există o diferență între a organiza un eveniment despre oameni şi a-l organiza din interiorul unei organizații care a trăit deja subiectul. Prima variantă produce conținut. A doua produce context. Iar Ionela Stanciu, vorbind despre şapte ani de construcție comună, a formulat cu o onestitate rar întâlnită:

„Pas cu pas, totul a fost creat într-un fel. Ceea ce am realizat este că nu a fost un drum uşor, nu a fost un drum greu, a fost un parcurs din care am învățat să iau decizii, să îmi asum responsabilități şi să mă înconjor de oameni de încredere, cu care să putem forma o echipă şi o companie de care să fim mândri.”

Sediul nou din Bucureşti e primul spațiu care face vizibilă, fizic, o organizație construită timp de şapte ani prin prezență teritorială şi investiție internă. Evenimentul care l-a inaugurat a reprezentat momentul ideal pentru ca organizația să vorbească încă o data deschis despre ce crede şi ce practică în relația cu oamenii săi. Cele două gesturi, sediul şi evenimentul, aparțin aceleiaşi fraze, aceluiaşi statement pentru viitor.