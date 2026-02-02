După o așteptare de un an și jumătate, una dintre cele mai impresionante producții muzicale montate vreodată în România s-a reîntors în repertoriul ONB. Spectacolul, prezentat în regia lui Răzvan Ioan Dincă și sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, a avut premiera la București pe 31 martie 2023, marcând atunci 15 reprezentații cu casa închisă. Revenirea sa în stagiunea curentă confirmă statutul de eveniment de referință al acestei producții, un titlu care, prin amploare, nivel artistic și impact, depășește granițele unui simplu musical.

„Fantoma de la Operă” este o producție a cărei complexitate se regăsește în toate detaliile, de la scenografia semnată de Gary McCann, costumele elaborate, coregrafia realizată de Violeta Dincă, până la traducerea și adaptarea atentă a textului (Ernest Fazekas).

La nivel global, „Fantoma de la Operă” este o referință în istoria teatrului muzical, peste 160 de milioane de spectatori în 35 de țări, 13.500 de reprezentații doar pe Broadway, 7 premii Tony, și un candelabru devenit simbol, atât prin ingeniozitatea tehnică, cât și prin rolul său dramatic. Însă, dincolo de cifre, spectacolul impresionează prin forța emoțională a poveștii și prin capacitatea sa de a rămâne relevant și captivant pentru fiecare generație.

Opera Națională București reconfirmă, prin această producție, angajamentul său față de calitatea artistică, inovație și dialog continuu cu publicul contemporan. Faptul că toate biletele pentru seria de spectacole din ianuarie au fost vândute integral într-un timp record cu mult înainte de ridicarea cortinei arată nu doar succesul montării, ci și apetitul publicului pentru spectacole de nivel înalt, care redefinesc așteptările de la o instituție lirică națională.

Distribuția: Phantom – Adrian Nour; Christine – Irina Baianț; Raoul – Kyrie Mendél; Carlotta – Rodica Ștefan; Piangi – Andrei Petre; Firmin – Radu Ion; Andre – Cătălin Petrescu, Ernest Fazekaș; Madame Giry – Judith State; Meg Giry – Alina Petrică; Buquet – Ionuț Burlan. Cu participarea Orchestrei, Corului și a Baletului Operei Naționale București.

Muzică de Andrew Lloyd Webber

Versuri de Charles Hart

Versuri suplimentare de Richard Stilgoe

Libret de Richard Stilgoe și Andrew Llyod Webber

Bazat pe romanul „Fantoma de la Operă” de Gaston Leroux

Regizat inițial de Harold Prince

Orchestrație de David Cullen & Andrew Llyod Webber

Producție originală de Cameron Mackintosh Ltd. şi The Really Useful Group Ltd.

