Craiova îl celebrează pe Constantin Brâncuși printr-un eveniment cultural de amploare. Concerte, expoiții, balet și documente rare dedicate marelui sculptor

Craiova se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului 2026, dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuși. În perioada 28-30 mai, „Zilele Constantin Brâncuși” vor transforma orașul într-un spațiu dedicat artei, patrimoniului și culturii românești.

Evenimentul este organizat de Marea Lojă Națională din România, în parteneriat cu Asociația Craiova Unită, Consiliul Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova și DIGI.

Organizatorii transmit că manifestările își propun să readucă în atenția publicului moștenirea artistică a lui Brâncuși și să transforme Craiova într-un punct important pe harta culturală a României.

Timp de trei zile, mai multe instituții importante din Craiova vor găzdui concerte, expoziții, conferințe și spectacole dedicate marelui artist.

Programul deschis publicului începe vineri, 29 mai, la Filarmonica Oltenia, unde va avea loc un concert festiv dirijat de Daniel Jinga.

Evenimentele continuă în Sală a Oglinzilor din cadrul Muzeului de Artă Craiova, unde publicul va putea participa la expoziția și conferința susținute de pictorul Vasile Fuiorea.

Tot aici va avea loc și lansarea volumului „Cuvinte sculptate”, antologie de poezie semnată de prof. univ. dr. Ion Deaconescu și dedicată lui Constantin Brâncuși.

Seara de vineri este rezervată Centrului Brâncuși, unde va avea loc programul „Brâncuși – Zborul spre infinit”.

Acesta va include:

o expoziție de documente rare din colecția Gelu Birău;

conferința „Brâncuși între seceră și ciocan”, susținută de Adrian Tudor;

proiecția filmului „Brâncuși, scrisoare imaginară”, regizat de Cornel Mihalache.

Atmosfera artistică va fi completată de momente muzicale și de un spectacol de balet prezentat de Opera Română Craiova.

Ziua de sâmbătă, 30 mai, va fi dedicată explorării culturale a orașului și activităților în aer liber.

Participanții vor putea lua parte la vizite ghidate prin unele dintre cele mai importante obiective istorice și culturale din Craiova, printre care Muzeul de Istorie, Muzeul Cărții și Exilului Românesc și Catedrala Mitropolitană „Sf. Dumitru”.

În paralel, în Parcul Nicolae Romanescu va fi organizat un atelier de sculptură live, susținut de artiștii Dan Munteanu, Cosmin Mareș și Gigi Opriș.

La prânz, atmosfera va fi completată de recitalurile Fanfarei Militare.

Închiderea oficială a evenimentului va avea loc la Teatrul de Vară din Craiova, unde Opera Română Craiova va susține un concert festiv special pregătit pentru această ediție.

După concert, participanții vor lua parte la Balul de Caritate organizat la Restaurantul „Smart Pub by Voila” din Preajba.

Evenimentul va include o tombolă cu premii și o licitație de obiecte de artă, iar organizatorii au anunțat că toate fondurile obținute vor fi direcționate către proiecte caritabile și acțiuni de sprijin pentru comunitate.

„Zilele Constantin Brâncuși” reprezintă punctul central al programului dedicat Anului „Constantin Brâncuși”, declarat oficial de Marea Lojă Națională din România pentru marcarea a 150 de ani de la nașterea sculptorului originar din Hobița.

Organizatorii susțin că prin aceste manifestări își propun să promoveze valorile culturale românești și să reafirme importanța lui Constantin Brâncuși în patrimoniul artistic mondial.