Calea Victoriei devine pietonală duminică. Tururi ghidate, dezbateri despre riscul seismic și evenimente dedicate drepturilor europene

Bucureștenii și turiștii sunt invitați duminică să redescopere una dintre cele mai cunoscute artere ale Capitalei în cadrul programului „Străzi Deschise – București”. Calea Victoriei este rezervată exclusiv pietonilor între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, iar pe parcursul întregii zile sunt programate tururi ghidate, expoziții, dezbateri și activități educative dedicate patrimoniului, siguranței urbane și drepturilor cetățenilor europeni.

Evenimentul ajunge în acest weekend la cea de-a noua ediție din sezonul 2026 și propune o serie de activități care îmbină cultura, istoria și dialogul despre dezvoltarea orașului.

Primăria Capitalei anunță că, începând cu ora 10:00, circulația rutieră este restricționată pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, pentru a permite desfășurarea evenimentelor dedicate pietonilor.

”De la ora 10.00, deschidem promenada urbană pe Calea Victoriei! Suntem în al 9-lea weekend de Străzi deschise – Bucureşti. Tema lui este „Bucureştiul rezilient: patrimoniu, comunitate şi siguranţă urbană””, transmite Primăria Capitalei.

Zona va rămâne deschisă exclusiv pietonilor până la ora 22:00, timp în care participanții vor putea lua parte la activități culturale și educative organizate în mai multe puncte de pe traseu.

Programul începe cu un tur ghidat destinat celor care vor să descopere istoria și arhitectura Căii Victoriei.

Între orele 11:00 și 12:30 este organizat turul „Explorează Bucureştiul la pas pe Calea Victoriei”, susținut de ghidul cultural și istoric Anita Sterea.

Participanții se vor întâlni la Statuia Ecvestră a Regelui Carol I, iar traseul se va încheia la Muzeul Național de Istorie a României, oferind ocazia de a afla informații despre unele dintre cele mai importante clădiri și monumente din centrul Bucureștiului.

Una dintre principalele teme ale ediției din această săptămână este siguranța clădirilor și pregătirea orașului pentru un eventual cutremur.

În Piața Revoluției, între orele 17:00 și 18:30, este programată dezbaterea „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, moderată de Răzvan Munteanu.

La discuții vor participa Dragoș Marcu, Beatrice Băluță Siclitaru, Matei Sumbasacu, Matei Damian și Daniela Chiracu, care vor aborda subiecte legate de consolidarea clădirilor, prevenirea riscurilor și implicarea comunității în creșterea gradului de siguranță urbană.

Tot în Piața Revoluției, începând cu ora 17:00, vizitatorii vor putea vedea și expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, dedicată informării publicului despre vulnerabilitatea clădirilor și măsurile de prevenție.

Programul continuă la Muzeul Național de Istorie a României, unde, între orele 18:00 și 20:00, va avea loc evenimentul „La pas cu drepturile tale prin Europa”.

Organizatorii vor susține o sesiune de informare privind drepturile de care beneficiază cetățenii în calitate de consumatori în statele membre ale Uniunii Europene, oferind informații utile despre protecția consumatorilor și mecanismele disponibile în cazul unor litigii transfrontaliere.

Pe întreaga durată a zilei, segmentul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței va fi rezervat exclusiv pietonilor, oferind bucureștenilor posibilitatea de a se plimba în centrul Capitalei fără trafic auto.

Programul „Străzi Deschise – București” este unul dintre cele mai importante proiecte de revitalizare urbană organizate de Primăria Capitalei, transformând în fiecare weekend principalele artere ale orașului în spații dedicate comunității, culturii și petrecerii timpului liber. În acest sezon, evenimentele au inclus spectacole, expoziții, concerte, activități pentru copii, tururi ghidate și dezbateri pe teme de interes public, iar organizatorii își propun să aducă locuitorii mai aproape de patrimoniul și spațiul public al Bucureștiului.