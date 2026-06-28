Secretul din spatele unei berării de mare succes: fiecare pahar are o poveste fascinantă

Industria alimentară și a băuturilor din Singapore continuă să fie marcată de presiuni generate de costuri ridicate și concurență intensă, însă „People People Brewing Co” mizează pe ideea că producția locală de bere poate rămâne viabilă dacă este integrată într-un model mai amplu decât simpla fabricare.

Strategia companiei nu se concentrează exclusiv pe volum, ci pe transformarea procesului de producție într-o componentă a experienței oferite clienților. Berăria Sentosa, operată de Burnt Ends Hospitality Group și amplasată la Weave at Resorts World Sentosa (RWS), funcționează atât ca unitate de producție, cât și ca spațiu social. Locația reunește bere, gastronomie, evenimente și interacțiune directă cu vizitatorii.

Unitatea are o capacitate anuală de până la 300.000 de litri și este construită pe o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați. Sistemul de servire de la rezervor la robinet include cinci rezervoare de 1.500 de litri, care permit distribuția directă a berii către consumatori, păstrând prospețimea produsului, dar adăugând totodată complexitate operațională.

Activitatea de producție este influențată de provocările specifice amplasării. Berăria este situată la subsolul clădirii Weave din RWS, ceea ce a impus planificare atentă pentru instalarea echipamentelor grele și a sistemelor de producție.

Pe lângă aspectele structurale, producția de bere presupune un control strict al temperaturii, mai ales în cazul lagerelor, ceea ce crește costurile operaționale într-un climat ca cel din Singapore. În acest context, berile de tip lager sunt printre cele mai sensibile stiluri, deoarece nu permit mascarea eventualelor variații de proces.

Programul de producție include game de bază, ediții sezoniere, serii experimentale și lansări limitate dedicate membrilor fondatori. Portofoliul acoperă produse standard precum berea casei, XPA și IPA, dar și loturi mai mici dezvoltate pentru testare și inovație.

Pentru echipă, provocarea principală nu este doar producția, ci poziționarea într-o piață unde costurile ridicate limitează scalarea bazată exclusiv pe volum. Modelul adoptat combină berăria, zona de servire, evenimentele, abonamentele și viitoarele canale de distribuție.

Spațiul include zone de socializare, ecrane TV și preparate gătite la cuptor cu lemne, elemente gândite pentru a prelungi timpul petrecut de clienți la locație. Designul deschis permite vizualizarea echipamentelor de producție, astfel încât procesul de fabricare devine parte din experiența de consum, nu un element ascuns.

Pentru Nick Calder-Scholes, care coordonează programul de producție și a fost desemnat Berarul Australian al Anului de Beer & Brewer în 2024, acest model este necesar într-un context în care producția locală nu poate fi susținută doar de vânzări industriale. „Creăm un spațiu în care experiența se bazează pe bere bună, mâncare bună și oameni buni”, a spus el.

Colaborarea dintre componenta de ospitalitate și producția de bere este prezentată ca un proces de învățare reciprocă, în care accentul cade pe calitatea ingredientelor și pe modul de servire.

Modelul de business include și o componentă educațională, menită să apropie consumatorii de procesul de producție. Vizitatorii pot participa la degustări, tururi ghidate și sesiuni explicative despre ingrediente, fermentație și stiluri de bere.

Scopul este de a oferi context pentru modul în care sunt construite diferitele rețete și pentru rolul prospețimii în produsul final. Această abordare este folosită inclusiv pentru stiluri care necesită explicații suplimentare pentru publicul larg.

Un exemplu este berea Poolside Pils, un pilsner cu alcool redus, dar cu profil aromatic intens. Deși existau rezerve privind potențialul comercial, produsul a fost introdus în ofertă și a depășit așteptările inițiale, devenind a doua cea mai vândută bere a berăriei, după berea blondă a casei.

„Faptul că am putut să le arătăm oamenilor de ce facem acea bere și ce gust are, a câștigat popularitate atât în rândul personalului, cât și al clienților”, a adăugat el.

Aceeași logică se aplică și unor sortimente mai puțin familiare, precum berea cu fructul pasiunii și Yuzu Sour, concepută pentru a atrage inclusiv consumatori obișnuiți cu vinul.

Pe termen scurt, compania își dezvoltă atât canalele directe către consumatori, cât și parteneriatele business-to-business. Produsele sunt distribuite prin portofoliul Burnt Ends, platforme online, aplicații de livrare și retail.

În paralel, berăria furnizează bere la draft pentru restaurante, baruri, supermarketuri și alți operatori din sectorul alimentar. Există și interes pentru extindere în regiunea Asiei de Sud-Est, însă aceasta rămâne o direcție de dezvoltare pe termen mai lung.

„Nu am nicio îndoială că berile pe care le producem și calitatea pe care o oferim vor atrage interesul din străinătate”, a spus Calder-Scholes.

Pentru moment, accentul rămâne pe consolidarea pieței locale și pe creșterea bazei de clienți din Singapore și Sentosa, într-un context în care cererea inițială a depășit estimările echipei.