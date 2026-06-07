Mutare importantă pentru proprietarii Borsec. Vor produce și comercializa energie electrică. ANRE a dat undă verde

Romaqua Group, unul dintre cele mai mari grupuri românești din industria băuturilor, a obținut licența necesară pentru exploatarea comercială a unei centrale fotovoltaice amplasate în județul Alba, în apropierea fabricii de bere Albacher din Sebeș. Investiția are rolul de a acoperi o parte din consumul propriu de energie al companiei, dar și de a livra surplusul de electricitate în Sistemul Energetic Național.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în cadrul ultimei ședințe a Comitetului de Reglementare, acordarea licenței pentru exploatarea comercială a noii capacități de producere a energiei electrice deținută de Romaqua Group.

„Licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice societăţii ROMAQUA GROUP S.A”

Obținerea licenței reprezintă ultima etapă importantă înainte de intrarea efectivă în exploatare a centralei. Aceasta este acordată doar după finalizarea lucrărilor, racordarea definitivă la rețea, efectuarea probelor tehnice și emiterea certificatului de conformitate de către operatorul de distribuție.

După înscrierea pe piața de energie, compania va putea comercializa electricitatea produsă.

Potrivit informațiilor disponibile, este vorba despre centrala fotovoltaică CEF Romaqua, amplasată în municipiul Sebeș, județul Alba.

Capacitatea instalată este de aproximativ 4 MW, iar licența emisă de ANRE este valabilă pentru următorii 25 de ani.

Proiectul este amplasat în apropierea fabricii de bere Albacher și are ca obiectiv reducerea costurilor energetice ale grupului, într-un context în care tot mai multe companii industriale investesc în producția proprie de energie regenerabilă.

Cel mai probabil, noua centrală reprezintă unul dintre proiectele dezvoltate în cadrul colaborării dintre Romaqua Group Borsec și Electrica Furnizare.

În urmă cu patru ani, cele două companii au anunțat semnarea unui contract EPC (Engineering, Procurement and Construction) pentru dezvoltarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 4,6 MW la fabrica din Sebeș.

La momentul respectiv, Electrica Furnizare explica beneficiile investiției și obiectivele proiectului.

„Parteneriatul dintre companiile Romaqua Group Borsec și Electrica Furnizare se consolidează prin semnarea unui nou contract privind construirea unei centrale electrice fotovoltaice. Proiectul este unul de tip EPC (Engineering, procurement and construction) și presupune atât generarea de energie electrică on-site cât și off-site, surplusul de energie electrică rezultat fiind injectat în SEN.

Astfel, după finalizarea și integrarea celui de-al doilea proiect, partenerul Romaqua Group Borsec va avea o putere instalată totală de 5.42MWp, care va genera o cantitate de energie electrică de până la 7085 MWh/an, reducând astfel costurile cu energia electrică și contribuind la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon. Suntem onorați de parteneriatul cu Romaqua Group Borsec, care presupune furnizarea de energie electrică certificată 100% din surse regenerabile pentru cele 7 fabrici aflate în localităţile Borsec, Bucureşti, Buşteni, Sebeş şi Stânceni”.

Prin această investiție, Romaqua își consolidează strategia de eficientizare energetică și de reducere a impactului asupra mediului.

Romaqua Group Borsec este o companie cu capital integral românesc, înființată în 1998, care activează pe piața apelor minerale, băuturilor răcoritoare și berii.

Grupul realizează afaceri de peste 170 de milioane de euro anual și a investit de-a lungul timpului peste 250 de milioane de euro în dezvoltarea unităților de producție și modernizarea tehnologiilor utilizate.

Compania operează șapte fabrici în localitățile Borsec, București, Bușteni, Sebeș și Stânceni și are aproximativ 2.000 de angajați.

Fabrica de bere Albacher din Sebeș, în jurul căreia a fost dezvoltat și proiectul fotovoltaic, reprezintă una dintre cele mai importante investiții ale grupului. Unitatea a fost construită de la zero și inaugurată în anul 2008, fiind echipată la acel moment cu unele dintre cele mai moderne tehnologii disponibile în industria berii la nivel mondial.

Noua centrală fotovoltaică vine să completeze planurile de dezvoltare sustenabilă ale companiei și să reducă dependența acesteia de energia achiziționată din rețea.