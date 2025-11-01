Medicul Mihai Craiu a atras atenția că incidența rujeolei a ajuns la același nivel înregistrat înainte de demararea vaccinării. El a explicat că rujeola este una dintre cele mai contagioase boli și că actualele date arată o reîntoarcere într-o perioadă considerată demult depășită.

Pediatrul a recomandat părinților să discute cu medicul de familie despre recuperarea vaccinării, subliniind că România se află din nou într-o zonă de risc în care se poate înregistra un deces la fiecare o mie de cazuri.

„Atenţie, am dat înapoi o jumătate de secol! (…) Experţii români dovedesc că incidenţa actuală a rujeolei (una dintre cele mai contagioase boli umane cunoscute!) a ajuns în acelaşi loc unde a fost înainte de începerea vaccinării. Adică am dat înapoi mai mult de o jumătate de secol”, transmite pediatrul.

Un studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății arată că în România unul din patru copii mici nu este vaccinat împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (vaccinul ROR), iar unul din trei elevi nu a primit cea de-a doua doză.

Raportul OMS mai indică faptul că, la nivelul regiunii europene, peste 127.000 de cazuri de rujeolă au fost raportate în 2024 — dublu față de anul precedent.

În România, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat 49 de cazuri noi în luna septembrie, cele mai multe înregistrate în județul Vaslui.

În total, în perioada 1 ianuarie 2023 – 30 septembrie 2025, au fost confirmate 35.633 de cazuri și 30 de decese la nivel național. Cazurile de deces au fost înregistrate în mai multe județe, inclusiv București, Brașov, Giurgiu, Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare, Mureș, Sibiu, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani.

Conform datelor INSP, în luna septembrie 2025 au fost administrate 23.296 de doze de vaccin ROR din stocul național. Specialiștii recomandă vaccinarea completă, cu două doze, pentru a asigura protecția eficientă împotriva bolii.

Medicii atrag atenția că refuzul vaccinării și lipsa campaniilor de informare constante au contribuit la reapariția cazurilor de rujeolă în comunitățile vulnerabile.

Pediatrul Mihai Craiu a subliniat că prevenția rămâne singura soluție sigură pentru a evita revenirea epidemiilor și a pierderilor de vieți omenești.