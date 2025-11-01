Monica Pop a transmis că depistarea precoce este esențială pentru succesul tratamentului. Ea a recunoscut că nu a mers la medic suficient de repede atunci când au apărut primele simptome, lucru pe care acum îl regretă profund.

Medicul a insistat ca pacienții să urmeze cu strictețe recomandările specialiștilor: analize, investigații, tratamente sau intervenții chirurgicale, subliniind că acestea sunt singurele metode eficiente în lupta cu boala. Ea a mai spus că, în prezent, progresele medicale oferă șanse mult mai mari de tratament și chiar de vindecare.

„Strategia pacienţilor cu cancer pentru a trăi! Sfaturi din propria experienţă! Mergeţi la timp la medic dacă şi când apar simptome de orice fel, pentru ca afecţiunea să fie depistată la timp (ceea ce eu nu am făcut corect iar acum „plătesc” din greu). Faceţi tot ce spune medicul oncolog: analize, investigaţii, tratamente, operaţii, tot ce este necesar şi indicat. Paralel cu tratamentul, duceţi o viaţă normală, aceeaşi ca cea dinainte de a avea boala! Nu va lăsaţi doborâţi psihic de boală! Acum sunt progrese şi şanse mult mai mari de tratament şi chiar de vindecare!”, a transmis, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, Monica Pop.

Un alt mesaj important transmis de Monica Pop este legat de pericolul informațiilor false și al terapiilor nevalidate medical. Ea i-a avertizat pe pacienți să nu apeleze la „prafuri, plante sau alte metode” promovate online și să nu se lase influențați de persoane fără pregătire medicală.

Medicul a mai adăugat că sprijinul psihologic trebuie să vină în primul rând din interior. Ea a recomandat pacienților să nu-și împovăreze familia sau prietenii cu discuții continue despre boală și să încerce să ducă o viață cât mai normală, fără victimizare sau căutarea compasiunii.

Monica Pop a subliniat că menținerea unei rutine active are un efect benefic asupra moralului. Ea a recomandat pacienților să meargă la serviciu, să își facă treburile zilnice și să se bucure de activitățile care le aduc plăcere.

De asemenea, le-a sugerat să evite știrile negative și să aleagă spectacole vesele sau comedii care pot contribui la o stare psihică echilibrată.

În privința alimentației, medicul a spus că o dietă echilibrată este importantă, însă fără restricții exagerate sau regimuri drastice care pot slăbi organismul.

„Singura persoană care vă poate cu adevărat ajuta psihic sunteţi exact dumneavoastră, deci propria persoană! Nu vorbiţi despre boală în familie, nu-i încărcaţi şi nu-i necajiţi! Sunt ei şi aşa! Nici cu prietenii, colegii şi cunoştinţele decât atunci când, din diferite motive, e necesar! Purtaţi-vă normal, nu vă victimizaţi, nu căutaţi niciodată compasiune! Milă, în niciun caz! Nu căutaţi pe internet sau prin cunoştinţe vindecători miraculoşi, prafuri, plante sau tot felul de alte metode decât cele indicate de medici! Continuaţi activitatea, mergeţi la serviciu în continuare şi faceţi şi activităţi casnice, orice vârstă aţi avea! Nu vă scădeţi încrederea în dumneavoastră! Mergeţi la spectacole vesele, numai la comedii, va face foarte bine! Nu vă uitaţi la tv la ştiri negative! Hrăniti-vă bine, fără exagerări, fără diete restrictive (care nu ajută, dimpotrivă!)”, a mai scris Monica Pop.

După 12 ani de luptă cu cancerul de colon, Monica Pop a declarat că deși nu s-a vindecat complet, este în viață și activă profesional. Ea a povestit că a trecut prin șase operații și multiple tratamente, dar continuă să muncească și să ducă o viață normală.

Medicul spune că dacă ai voință, curaj, optimism și autopsihoterapie, atunci se poate, încurajând în același timp pacienții să nu renunțe la speranță.