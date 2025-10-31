Înalta Curte de Casație și Justiție a României a pronunțat o decizie cu impact major asupra modului în care pot fi tratate în justiție cazurile privind posibilele efecte adverse ale vaccinului anti-COVID.

Instanța supremă a stabilit că persoanele care consideră că au avut de suferit în urma vaccinării pot solicita despăgubiri, iar dosarele nu pot fi respinse automat de la început.

Cazul a pornit de la plângerea unei femei care a dat în judecată statul român, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul României și compania producătoare a vaccinului, după ce a fost diagnosticată cu o tromboză superficială la nivelul venei safene.

Femeia a afirmat că problema medicală a apărut la scurt timp după imunizare și a cerut ca părțile implicate să fie obligate, în solidar, la plata unor despăgubiri morale de 100.000 de euro, precum și la o compensație lunară de 1.000 de euro pentru tratamente și consultații medicale viitoare.

În primă instanță, cererea a fost respinsă pe motiv că instituțiile statului nu pot fi chemate în judecată în astfel de situații. Ulterior, Curtea de Apel Cluj a anulat această decizie, iar Înalta Curte a confirmat că procesul trebuie analizat pe fond.

Magistrații au subliniat, însă, că această hotărâre nu stabilește o legătură directă între vaccin și eventualele reacții adverse, ci doar recunoaște dreptul persoanei de a cere despăgubiri și de a avea parte de o evaluare corectă a situației de către instanță.

Decizia Înaltei Curți creează un precedent pentru alte persoane care afirmă că au suferit efecte adverse după vaccinare. În urma acestei hotărâri, instanțele nu mai pot respinge automat astfel de acțiuni, fiind obligate să analizeze individual fiecare caz și să evalueze probele medicale și juridice prezentate.

Această schimbare ar putea duce la o creștere a numărului de dosare depuse în instanțe de către persoane care susțin că au fost afectate de vaccin. În același timp, producătorii de vaccinuri și instituțiile publice vor fi nevoite să ofere mai multă transparență și claritate în privința procedurilor de testare, comunicare și monitorizare a reacțiilor post-vaccinare.

Hotărârea instanței supreme nu stabilește o culpă automată, dar reprezintă un pas important spre recunoașterea dreptului cetățenilor de a solicita reparații pentru prejudiciile pe care le consideră cauzate de actele medicale efectuate în contextul campaniei de imunizare.

Medicul oftalmolog Monica Pop a comentat public hotărârea Înaltei Curți, apreciind că aceasta restabilește încrederea în justiție și în dreptul cetățenilor de a-și susține cauza în fața legii.

„Decizia este extraordinară și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat așa, pentru că la un moment dat, oamenii începuseră să își piardă încrederea în justiție din cauza acestui lucru. Acum, s-a făcut dreptate. Eu sunt foarte revoltată pe cei care au obligat populația să facă acest vaccin. Pentru că știm foarte bine că nu există lege pentru această obligativitate. Niciun conducător de la nicio instituție nu putea să oblige salariații să facă acest vaccin”, a declarat Monica Pop pentru B1 TV, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Medicul a amintit că în unele situații medicale, vaccinarea nu era recomandată și că lipsa de precauție putea genera riscuri.

„De exemplu, eu, în situația mea oncologică, nu puteam să fac sub nicio formă acest vaccin. Eu am zis de atunci că dacă după acest vaccin, la un an, la șase luni, la trei luni, cineva face leucemie, de exemplu, cum știm dacă e de acolo sau nu e de acolo?”, a adăugat aceasta.

Monica Pop a mai precizat că procesul de testare al oricărui vaccin ar trebui să fie riguros și complet, pentru a elimina pe cât posibil riscurile pentru populație.