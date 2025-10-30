Medicii de familie acuză că sistemul CNAS se întrerupe constant și că, de câteva zile, activitatea este aproape blocată. În lipsa accesului la datele pacienților, aceștia nu pot verifica dacă sunt asigurați și nu pot elibera rețete compensate sau trimiteri către specialiști.

„A trebuit să vin a doua zi, a treia zi. Și e neplăcut, pentru că vin oameni cu diverse afecțiuni”, a spus o pacientă, potrivit ProTV. „N-a mers niciodată cum trebuie, ca să te ajute să îți rezolvi problemele în timp util. Nici aici, nici la farmacie. Se formează cozi imense”, a adăugat o altă femeie.

Cadrele medicale afirmă că în anumite momente rata de erori ajunge chiar la 90%. Fără acces la sistem, pacienții sunt nevoiți să revină la cabinet de mai multe ori sau să plătească servicii care, în mod normal, ar trebui să fie gratuite.

Un medic din Cluj a relatat că o pacientă însărcinată a fost nevoită să achite analizele medicale, deoarece sistemul nu a permis verificarea statutului de asigurat. Daniela Negucioiu, medic de familie, a precizat că asemenea situații s-au repetat frecvent în ultimele zile.

„Mi-a povestit un coleg că a avut o graviduță pe care a trimis-o la analize și pentru că nu au putut să o verifice că este asigurată sau nu este asigurată, au pus-o să își plătească analizele, deși beneficiază de gratuitate”, a explicat Daniela Negucioiu.

La rândul său, medicul Szidonia Janos a declarat că blocajele zilnice duc la aglomerație și la întârzieri mari în activitate, mai ales în perioadele în care se suprapun cazurile de viroze și programările copiilor pentru vaccinare.

Ea a spus că în ultimele zile „mai mult nu funcționează decât funcționează” și că pacienții așteaptă ore întregi pentru o simplă consultație.

„Mai mult nu funcționează, decât funcționează. În zilele astea chiar se formează cozi de așteptare. Este mai greu să facem triajul, pentru că se suprapun cazurile acute, virozele acute, peste sugarii care așteaptă la vaccin. Chiar ne afectează munca”, a declarat Szidonia Janos.

Marți, 28 octombrie, platforma informatică PIAS nu funcționa de peste 24 de ore în mai multe județe, potrivit medicilor de familie din Cluj. Cu toate acestea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu a recunoscut oficial problema.

Blocajul afectează mii de consultații zilnice, iar pacienții sunt cei care suportă consecințele. Mulți aleg să meargă direct la clinici private, unde serviciile nu depind de sistemul CNAS, dar costurile sunt suportate integral.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că sistemul actual, vechi și depășit tehnologic, va fi complet înlocuit cu o nouă platformă digitală finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea estimată a proiectului este de aproape 100 de milioane de euro. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională până în august 2026 și va schimba radical modul în care pacienții și medicii interacționează cu sistemul public de sănătate.

Potrivit ministrului, viitoarea platformă va elimina formularele tipărite, iar toate documentele medicale – biletele de trimitere, concediile și scrisorile medicale – vor fi digitale. Rețeta electronică și dosarul pacientului vor fi complet funcționale și integrate, iar istoricul medical va putea fi accesat oricând, inclusiv de pe telefon sau calculator.

Până la implementarea noului sistem, medicii sunt nevoiți să lucreze în continuare cu platforma actuală, care se blochează frecvent și creează întârzieri majore în acordarea serviciilor medicale.