O inițiativă legislativă depusă la Senat la sfârșitul lunii septembrie propune modificarea articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii private. Propunerea urmărește majorarea treptată a contribuțiilor către Pilonul II de pensii administrate privat, concomitent cu diminuarea procentului alocat Pilonului I de pensii de stat.

Inițiativa legislativă care vizează schimbarea cadrului legal al fondurilor de pensii private prevede majorarea treptată a contribuțiilor către Pilonul II, astfel încât acestea să ajungă la 5,25% de la 1 ianuarie 2026 și la 6% începând cu 1 ianuarie 2027.

Pentru a susține adoptarea proiectului, deputații PNL Raluca Turcan și Florin-Claudiu Roman au subliniat că legea originală prevedea o creștere graduală a contribuției, de la 2% la 6%, pe parcursul a opt ani de la debutul colectării, cu un avans anual de 0,5 puncte procentuale.

Inițiatorii explică în Expunerea de motive că această măsură este necesară pentru a corecta întârzierea față de calendarul inițial de majorare stabilit încă din 2008, care a fost amânat în mod repetat din cauza crizelor economice.

„Crizele economice și financiare din ultimii 15 ani au determinat guvernele să adopte derogări și amânări de la implementarea majorării anuale a contribuțiilor individuale”, deși „toate prognozele demografice și financiare demonstrau foarte clar că, după anul 2030, sistemul de pensii de asigurări sociale de stat (Pilonul I) va avea mari dificultăți în a asigura o rată decentă de înlocuire a salariului prin pensie”.

Documentul arată că, pe măsură ce tot mai mulți participanți la Pilonul II se vor pensiona în anii următori, fondurile trebuie consolidat pentru a asigura că economiile acumulate vor fi suficiente.

„Pilonul II de pensii necesită o susținere puternică și accelerată în vederea creșterii considerabile a acumulărilor în conturile individuale ale celor peste 8,4 milioane de participanți, în condițiile în care foarte mulți vor solicita acest drept în aproximativ 5-10 ani”, se precizează în expunerea de motive.

Inițiativa legislativă este menită să îndeplinească angajamentele României în cadrul PNRR, care urmăresc garantarea sustenabilității pe termen lung a fondurilor de pensii administrate prin Pilonul II.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dat aviz favorabil, considerând că majorarea contribuției la Pilonul II este utilă și întărește pensiile private. ASF arată că o cotă mai mare va sprijini economiile individuale pentru pensionare și va stimula investițiile fondurilor în economia reală, inclusiv în finanțarea datoriei publice pe termen mediu și lung.

Proiectul va fi analizat de comisiile de muncă și de buget din Senat, apoi va ajunge în plenul Camerei, prima Cameră sesizată, iar decizia finală va reveni Camerei Deputaților.

Dacă legea va fi adoptată, prima creștere a contribuției va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar procentul de 6% va fi aplicat din 1 ianuarie 2027.

Consiliul Economic și Social (CES) a dat aviz negativ proiectului, spunând că nu are un studiu de impact care să arate efectele asupra sistemelor de pensii și viabilitatea Pilonului I. CES atrage atenția că legea nu precizează procentul de creștere a contribuțiilor și că ar putea crea un deficit bugetar suplimentar.

De asemenea, din cei 8,4 milioane de participanți la Pilonul II, doar 4,4 milioane mai cotizează, iar majoritatea contribuțiilor sunt mici din cauza salariilor sub medie. Conform calculelor propuse, peste 80% dintre participanți ar primi pensie privată doar câțiva ani și apoi ar depinde de pensia publică.

Avizele CES și ale comisiilor sunt consultative, nu obligatorii, dar oferă o evaluare importantă a proiectului.