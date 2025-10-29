Ordonanța adoptată de Guvern completează Legea nr. 431/2023, care transpune în legislația națională regulile Pilonului II al OECD. Aceste reguli impun grupurilor multinaționale și marilor companii naționale să plătească în fiecare stat în care operează un impozit minim efectiv de 15%, potrivit PwC.

Noile modificări se aplică începând cu 1 ianuarie 2025 și vizează articolul 18 din lege, prin introducerea alineatului (10). Acesta prevede două noutăți majore:

obligația de calcul și raportare a impozitului amânat;

posibilitatea aplicării standardelor IFRS ca bază de contabilitate.

Textul legal precizează că entitățile care întocmesc situații financiare conform Directivei 2013/34/UE trebuie să calculeze și să prezinte valoarea impozitului amânat în notele explicative la bilanț.

În același timp, acestea pot alege să aplice Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, stabilind IFRS ca bază a contabilității.

„Art18 (10) La stabilirea impozitelor acoperite ajustate, entitățile constitutive care întocmesc situații financiare individuale conforme cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, vor calcula și prezenta valoarea impozitului amânat în Notele explicative la situaţiile financiare anuale sau pot aplica Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, ca bază a contabilității.”

Companiile care folosesc sistemul OMFP 1802/2014 vor trebui să calculeze și să prezinte impozitul amânat, fără a-l înregistra efectiv în contabilitate. Acest calcul va fi utilizat exclusiv pentru determinarea ratei efective de impozitare în cadrul Pilonului II, bazându-se pe datele contabile locale.

Această măsură introduce o cerință tehnică nouă pentru firmele care nu raportau anterior impozite amânate. În practică, obligația ar putea duce la costuri suplimentare cu auditul și la o complexitate crescută în procesul de raportare.

Entitățile pot opta să aplice Reglementările contabile conforme cu IFRS (OMFP 2844/2016). Acest sistem este deja folosit de multe companii mari care raportează către grupurile internaționale sau investitori.

Pentru acestea, adoptarea IFRS ca bază contabilă ar putea simplifica raportarea, reduce diferențele dintre situațiile financiare locale și cele consolidate și diminua costurile de audit.

În schimb, pentru firmele care aleg să rămână pe OMFP, noua obligație de calculare a impozitului amânat exclusiv pentru Pilonul II poate însemna un efort administrativ mai mare.

Ministerul Finanțelor urmează să publice până la finalul anului 2025 normele de aplicare ale Ordonanței nr. 21/2025. Acestea vor trebui să clarifice aspecte esențiale, printre care: