După deschiderea ședinței de tranzacționare de miercuri de pe Wall Street, acțiunile Nvidia au urcat la 210,90 dolari, marcând o creștere de aproape 5%. Această evoluție a ridicat valoarea totală de piață a companiei peste pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, un record absolut pentru o companie listată la bursă.

Creșterea spectaculoasă a titlurilor Nvidia este strâns legată de dezvoltarea accelerată a Inteligenței Artificiale. De la lansarea ChatGPT, în noiembrie 2022, cererea pentru cipurile grafice produse de companie a crescut exponențial.

În această perioadă, valoarea acțiunilor Nvidia s-a majorat cu peste 1.000%, contribuind semnificativ la performanța indicelui bursier american S&P 500, care a atins la rândul său maxime istorice.

Analiștii pieței financiare remarcă faptul că această evoluție a generat și o dezbatere privind posibilitatea formării unei noi bule speculative în sectorul tehnologic, similară cu cea din anii 2000. Cu toate acestea, mulți investitori văd în Nvidia o companie care a depășit statutul de simplu producător de cipuri și care definește standardele actuale din industria AI.

Depășirea pragului de 5.000 de miliarde de dolari reflectă transformarea Nvidia dintr-un jucător specializat în cipuri grafice într-un actor esențial pentru infrastructura tehnologică globală. Compania a reușit să devanseze giganți consacrați precum Apple, Microsoft și Alphabet, devenind motorul central al revoluției AI.

Valoarea actuală a companiei, care vine la doar câteva luni după atingerea nivelului de 4 trilioane de dolari în iulie, este echivalentă cu aproape jumătate din capitalizarea totală a celor 600 de companii incluse în indicele pan-european Stoxx 600.

În opinia lui Matt Britzman, analist șef la Hargreaves Lansdown:

„Atingerea de către Nvidia a unei capitalizări de 5.000 de miliarde de dolari este mai mult decât un moment de cotitură, este o dovadă a faptului că Nvidia s-a transformat dintr-un producător de cipuri într-un creator de industrie”.

Prin diversificarea produselor și investițiile masive în cercetare și dezvoltare, Nvidia a devenit un furnizor esențial pentru centrele de date și proiectele guvernamentale legate de AI.

Directorul executiv Jensen Huang a anunțat marți planuri ample pentru dezvoltarea companiei, printre care se numără și comenzi de cipuri AI în valoare de 500 de miliarde de dolari. Totodată, Nvidia intenționează să construiască șapte supercomputere destinate Guvernului SUA, menite să susțină cercetarea și aplicațiile avansate bazate pe Inteligență Artificială.

Aceste proiecte ilustrează ambițiile companiei de a se poziționa nu doar ca furnizor de tehnologie, ci și ca partener strategic pentru administrațiile publice și sectorul academic. Prin extinderea portofoliului de produse și consolidarea relațiilor cu instituțiile de stat, Nvidia își asigură o influență pe termen lung asupra infrastructurii globale de AI.

Conform estimărilor Reuters, participația deținută de Jensen Huang în cadrul Nvidia are în prezent o valoare de aproximativ 179,2 miliarde de dolari. Potrivit clasamentului Forbes, Huang ocupă locul opt în topul celor mai bogați oameni din lume.

Jensen Huang, născut în Taiwan și stabilit în Statele Unite la vârsta de nouă ani, a fondat Nvidia în 1993. Sub conducerea sa, compania a evoluat de la un start-up orientat către piața jocurilor video la un lider global în producția de cipuri pentru aplicații complexe.

Sub brandul Nvidia, procesoarele H100 și Blackwell au devenit componente cheie pentru dezvoltarea unor instrumente precum ChatGPT și xAI, contribuind la progresul tehnologic al marilor platforme de AI. Prin aceste inovații, compania a reușit să se impună ca furnizor esențial pentru marile corporații și pentru infrastructurile digitale ale viitorului.

Chiar dacă Nvidia domină în mod clar piața cipurilor AI, concurența rămâne intensă. Alte companii tehnologice majore, precum Apple și Microsoft, au reușit la rândul lor să atingă capitalizări de peste 4 trilioane de dolari în ultimele luni, consolidând poziția Statelor Unite ca centru global al inovației digitale.