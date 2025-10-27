Mădălina Uceanu, fondator Career Advisor și HumAInity, a explicat într-un interviu pentru Capital.ro care sunt competențele esențiale pe care angajații trebuie să le dezvolte pentru a rămâne relevanți pe piața muncii până în 2030 și cum inteligența artificială va transforma modul în care lucrăm, subliniind rolul gândirii analitice, rezilienței și alfabetizării digitale, dar și importanța empatiei și a colaborării intergeneraționale.

Conform raportului viitorul joburilor emis de Workd Economic Forum principala competență ESTE gândirea analitică urmată îndeaproape de reziliență și flexibilitate, influență socială și gândire creativă.

Nu în ultimul rând cred că vor fi foarte importante și competențele digitale, abilitatea de a învăța pe termen lung, curiozitatea, precum și tot ce ține de natura umană respectiv empatie, ascultare activă și abilitatea de a ne conecta cu ceilalți.

Același raport spune că principalele joburi vor fi legate de zona de tech respectiv tot ce înseamnă partea de big Data, fintech, AI și Machine Learning. Din perspectiva mea, din ce văd pe piața locală, cred că va fi mare nevoie de intervenții legate de adoptarea schimbării, în așa fel încât să putem pregăti organizațiile pentru integrările cu AI și să învățam să lucrăm Împreună.

În plus cred că este o mare nevoie să traducem nevoile de business în procese clar definite care pot fi automatizate și să alegem cu înțelepciune cele mai bune soluții de automatizare și cea mai eficientă forma de colaborare între AI și angajați. Excesele de orice parte sunt convinsă că vor fi sortite eșecului, cum am văzut deja pe piața internațională.

În zona dezvoltării profesionale sunt două elemente, pe deoparte organizațiile și felul în care ea le pregătesc programe de dezvoltare pe de altă parte componentă foarte importantă este studiul individual. Sunt deja câteva companii care au inclus toată partea de gândire analitică și alfabetizare digitală în programelor de dezvoltare încă de acum câțiva ani.

Din fericire zona de inteligență artificială este încă acoperită cu o mulțime de resurse gratuite. Cât despre gândirea critică cred că pe lângă pregătirea formală merita să o exersăm la tot pasul, poate mai mult decât o facem acum.

Pentru anumite tipuri de roluri cu siguranță va fi doar un instrument de susținere, pentru altele pare să fie un factor distructiv.

Deși estimarea făcută tot de world Economic Forum susține că va exista o creștere de 78 de milioane de joburi până în 2030 (7%), totuși 22 % din joburi par să se transforme complet.

Putem să ne gândim aici la activitățile care deja sunt în declin cum ar fi: introducerea de date, procesarea de date, activități de back office, parte din activitățile administrative, etc. Ce competențe specifice sunt necesare pentru a colabora eficient cu tehnologia în organizații?

Cred că orice înseamnă învățarea AI, dezvoltarea competențelor digitale precum și adaptabilitatea la schimbare și rezilienta cred că sunt absolut necesare tuturor organizațiilor.

În acest moment 14 din 15 joburi in creștere au ca cerința studii superioare, conform aceluiași raport. În plus, dacă ne uitam la gândirea critică cred că pentru a dezvolta este utila absolvirea unei facultăți.

Eu nu cred că vor înlocui competențele digitale diplomele universitare, dar existența inteligenței artificiale ar putea schimba modul în care învățăm chiar și in universități.

AI-ul pare sa fie un partener foarte bun de învățare, după cum ne demonstrează deja modelul Khan Academy, care l-a integrat cu succes.

Cred că ne poate ajuta să folosim și să avem acces mai rapid la informație, asta înseamnă un proces de integrare în organizații mult mai rapid pentru noi angajați, mai ușor pentru oameni mai puțin specializați se realizeze o operațiune complexă pentru că au acces la informație foarte rapid.

În plus folosirea creativității si gândirea strategică cred ca pot fi mult stimulate. Ca si activitățile de management al oamenilor, motivarea si alinierea la o viziune sau strategie cred ca poate fi făcută mai ușor si va avea mai mult timp alocat.

Nu cred că este nicio diferență între schimbările datorate integrării inteligenței artificiale si cele datorate marilor crize economice cum a fost cea din 2008. Cu alte cuvinte dacă nu eram etici înainte de inteligența artificială nu cred că ne va ajuta ea să reparăm asta, la fel cum nu cred că va accentua niște probleme pentru oamenii care au avut o abordare corectă și înainte.

Pe scurt cred că implementarea trebuie făcuta cu moderație luând în calcul și impactul pe termen lung asupra moralului celor care formează organizația, nivelul natural de rezistența la schimbare si ținând mereu cont ca nimeni nu este ferit de evoluția tehnologică, indiferent ce scrie pe cartea noastră de vizita azi.

Cred că va fi foarte important ca lideri să poată asigura acel context de siguranță emoțională și să gândească pe termen lung, fără să reacționeze rapid la tendințele momentului.

Pe de altă parte comunicarea și motivarea oamenilor rămân elementele care vor face diferența!

Cred ca e iar un moment potrivit sa vedem filmul “The Intern” care mi se pare exemplul perfect de plusuri aduse de fiecare generație într-o companie. Generațiile mai tinere au o mai mare ușurință in folosirea AI si a tuturor instrumentelor digitale, lucru care poate să ajute celelalte generații in a învață mai repede, iar generațiile tinere cred ca pot beneficia de pe urma gândirii strategice si capacității de analiza critica a celorlalte generații.

Fără sa generalizam, cred ca e util sa identificam care sunt exponenții fiecărei generații existente in organizațiile noastre care au deschiderea de a se implica in transferul de informații, un fel de “reverse mentoring”, model care exista deja in anumite companii in care generațiile mai tinere transfera informații către cei mai experimentați, din zonele digital, acum si AI.

Cred că e mai degrabă posibil să le schimbe complet și atunci de fapt întrebarea corectă este cat de dispuși suntem să ne adaptăm la noile cerințe din piața muncii. Revin la datele de mai sus, per total în numere nete vor fi peste 78 de milioane de joburi noi.

Pe lângă dezvoltarea profesională despre care vorbeam si mai sus cred ca este util sa rămânem deschiși la tendințele pieței si sa luam in calcul joburi la care nu ne-am gândit până acum, sa participam la cursuri din arii diferite, sa studiem puțin tendințele globale si să nu uităm că sunt destul de multe zone după cum spuneam și mai sus în care vor face diferența empatia si comunicarea, care nu vor putea fi înlocuite de tehnologie.