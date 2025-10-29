Black Friday 2025 aduce o schimbare clară în comportamentul de cumpărare: 70% dintre români spun că vor comanda din marketplace-uri online, iar doar 20% mai intenționează să caute reduceri în magazinele fizice, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Cargus.

Prețul rămâne principalul criteriu de decizie pentru 88% dintre participanți, urmat de costul transportului (26%) și recenziile altor cumpărători (22%). Totodată, 14% iau în calcul timpul de livrare și politica de retur atunci când finalizează o comandă.

Românii par tot mai înțelegători cu perioada aglomerată de reduceri: 44% spun că pot aștepta până la 7 zile pentru livrarea comenzilor, iar 10% acceptă chiar un termen mai lung, dacă acesta este comunicat transparent.

Generația Z se dovedește cea mai flexibilă – aproape 30% dintre tinerii sub 25 de ani declară că pot aștepta peste o săptămână produsele, atâta timp cât primesc informații clare despre livrare. În schimb, doar 15% ar fi dispuși să plătească suplimentar pentru livrare în aceeași zi.

În contextul economic actual, cumpărătorii sunt mai atenți la cheltuieli. Aproape 40% dintre români spun că vor cheltui mai puțin decât anul trecut, iar 37% vor păstra un buget similar.

Peste 60% plănuiesc să cheltuiască sub 1.000 de lei, iar doar 13% estimează un buget de peste 2.500 de lei. În același timp, 85% dintre respondenți se așteaptă la reduceri reale, fără „trucuri” de preț înainte de Black Friday.

CEO-ul Cargus, Belgin Bactali, subliniază că românii cumpără mai rațional:

„Black Friday nu mai este despre goana după reduceri, ci despre alegeri chibzuite și valoare reală. Românii nu mai cumpără din impuls, ci aleg cu atenție magazinele și produsele în care au încredere.”

Potrivit acesteia, volumul livrărilor va crește cu aproximativ 40% față de o perioadă normală, iar într-o singură zi de vârf se așteaptă o creștere de peste 70%. „Pentru noi, ca jucător logistic, asta înseamnă o responsabilitate mai mare – fiecare colet trebuie livrat rapid, sigur și predictibil. De aceea, pregătim o creștere cu 12% a numărului de curieri”, a adăugat Belgin Bactali.

Cei mai mulți români folosesc perioada de Black Friday pentru achiziții utile:

30% vânează reduceri mari,

25% cumpără produse amânate din motive de preț,

13% achiziționează articole de strictă necesitate,

doar 10% fac cumpărături pentru cadourile de sărbători.

Electronicele și electrocasnicele rămân în topul preferințelor, urmate de haine, produse pentru casă, cosmetice și parfumuri.

Pentru 63% dintre români, cel mai mare coșmar de Black Friday este lipsa stocurilor, nu întârzierea livrării.