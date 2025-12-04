În prezent, unul din doi consumatori care comandă online în România, Bulgaria și Ungaria este client eMAG. Platforma a devenit astfel un motor digital pentru antreprenoriatul local, iar exporturile vânzătorilor români pe Marketplace în Bulgaria și Ungaria au atins până acum aproximativ 2 miliarde de lei.

„Ceea ce ne ghidează de 24 de ani este dorința de a face viata de zi cu zi a oamenilor mai ușoară și convingerea că putem face asta cu ajutorul tehnologiei. Am investit constant în servicii care să îmbunătățească experiența de cumpărare și care să sprijine antreprenorii români să crească în economia digitală. De la prima comandă, prima plată cu cardul, primul antreprenor curajos care a intrat în Marketplace și apoi a trecut granița cu produsele sale, prima comandă la locker, primul utilizator Genius – fiecare moment a contribuit la ceea ce este eMAG astăzi: un hub regional de ecommerce care conectează peste 64.000 de antreprenori cu una dintre cele mai active comunități de clienți din regiune, de peste 7 milioane de oameni”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Cu ocazia aniversării, eMAG oferă clienților o serie de beneficii speciale: reduceri de până la 30% la o gamă largă de produse, peste un milion de oferte și mai mult de 50.000 de premii. Această inițiativă marchează 24 de ani de inovație, servicii și experiențe care au simplificat cumpărăturile online pentru milioane de persoane.

Construirea încrederii în servicii digitale – Plata cu cardul era aproape inexistentă în primii ani ai eMAG, sub 0,1%, iar astăzi mai bine de două treimi din comenzi sunt achitate astfel. Această evoluție a permis dezvoltarea unor servicii precum MyWallet.

Lansat în 2022 pentru a le oferi clienților posibilitatea de a achiziționa produsele de care au nevoie fără a pune presiune pe bugetul personal, MyWallet a demonstrat că este un real sprijin pentru oameni, în special în contextul unor ani marcați de multiple provocări economice. Astăzi, peste 3 milioane de clienți eligibili pot face cumpărături de până la 10.000 de lei în până la 6 rate fără dobândă sau în până la 36 de rate cu dobândă fixă. Mai mult, serviciul a fost extins și Bulgaria anul acesta, în ajun de Black Friday.

eMAG Marketplace – În 2011, eMAG a deschis platforma către antreprenori. Primul seller care a intrat în eMAG Marketplace vindea jucării şi alte produse destinate copiilor. De atunci, numărul comercianților care își vând produsele pe eMAG a crescut constant, depășind în prezent 64.000.

Gama de produse disponibilă pentru clienți a crescut odată cu deschiderea platformei pentru antreprenori. Dacă în 2011 clienții puteau alege între 43.000 de oferte din 20 de categorii, astăzi pe eMAG sunt peste 33 de milioane de oferte, din peste 500 de categorii de produse.

Black Friday – 2011 a fost și anul în care eMAG a introdus pentru prima oara în România Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Au fost comandate în acea primă ediție în jur de 90.000 de produse, în valoare de aproximativ 32 de milioane de lei. Evenimentul a crescut constant în notorietate, devenind parte din cultura populară, astfel că 15 ani mai târziu, Black Friday la eMAG a setat noi recorduri pentru ecommerceul din România, cu peste 3,5 milioane de produse comandate într-o singură zi, în valoare de 986 de milioane de lei.

Extinderea internațională în Bulgaria și Ungaria, în 2012 și 2013 – Primul seller român care și-a exportat produsele prin eMAG Marketplace comercializa produse cosmetice și de îngrijire persoanală. În prezent sunt peste 10.000 de selleri români care vând cross-border și valoarea cumulată a exporturilor antreprenorilor români în cele două țări în toată această perioadă este de aproape 2 miliarde de lei.

easybox – La finalul lui 2017, Sameday a montat primele lockere easybox, un serviciu care le-a permis clienților eMAG să își ridice coletul atunci când au timp, fără să-și modifice programul în funcție de cel de livrare. Treptat, rețeaua de lockere a fost extinsă la nivelul întregii regiuni iar astăzi pentru aproape două treimi dintre comenzi clienții eMAG optează pentru livrarea la locker.

Genius – În 2020, când întreaga lume a fost oprită în loc de pandemia de Covid-19, eMAG a lansat abonamentul Genius, cu oferte exclusive, livrare gratuită și posibilitatea de retur extins. Primul client Genius a fost din Iași și și-a comandat un produs pentru îngrijirea părului, pentru care a beneficiat de un discount de peste 50% și pe care l-a ridicat de la easybox. Genius este un serviciu al cărui preț a rămas neschimbat de când a fost lansat, dar care a crescut constant în valoare pentru utilizatori, oferind astăzi beneficii în 5 aplicații: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip.

SNAP – În 2024 a fost lansată căutarea cu poză direct în platformă. Cât de utilă și eficientă este această funcționalitate o arată chiar prima comandă plasată în urma unei căutări cu SNAP: un caiet de lucru pentru clasa a VI-a de Biologie. În loc să introducă la căutare titlul întreg, autorul și alte detalii, în câteva secunde comanda era deja finalizată.