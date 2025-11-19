În general, o sală de sport acasă poate fi foarte accesibilă dacă te limitezi la câteva elemente esențiale. Un set de gantere reglabile, cum sunt cele de la FitLife (aproximativ 1.069 lei pentru o ganteră reglabilă între 2 și 32 kg), combinat cu o bancă de antrenament simplă de la eMAG, poate fi suficient pentru exerciții de bază.

La aceste costuri se pot adăuga o saltea pentru exerciții la sol sau câteva benzi elastice, iar un astfel de setup minim ajunge, de regulă, între 1.500 și 3.000 de lei.

Dacă vrei însă o sală care să includă și aparate cardio sau echipamente de forță mai complexe, investiția crește. O bandă de mers precum Progressive RUN900F costă în jur de 1.600 de lei, iar o bicicletă de spinning bună începe de la aproximativ 799 de lei.

Există și aparate multifuncționale, cum ar fi Home-Gym HG500 (aproximativ 1.800 de lei) sau Home Gym HG420 (în jur de 1.390 de lei), care permit lucrul pe mai multe grupe musculare fără a ocupa prea mult spațiu. În această categorie medie, în funcție de combinația de echipamente, costurile ajung în general între 4.000 și 7.000 de lei.

Pentru cei care își doresc o sală aproape profesionistă acasă, investiția devine semnificativ mai mare. Un aparat multifuncțional mai avansat, cum este TECHFIT MXT-650 (aproximativ 1.339 lei), poate fi doar începutul.

Dacă adaugi un power rack, o bară olimpică, seturi de discuri grele, o bancă reglabilă de calitate superioară și o podea specială din cauciuc, prețul total poate depăși cu ușurință 10.000 de lei și poate urca până la 20.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de brandurile și opțiunile pe care le alegi.

La aceste sume se pot adăuga costuri suplimentare precum transportul echipamentelor voluminoase, eventualele servicii de montaj, iluminarea și ventilarea corespunzătoare a spațiului, precum și achiziția unor elemente utile precum oglinzi, suporturi pentru gantere sau discuri și plăci de protecție pentru podea.

În final, construirea unei săli de sport acasă poate fi o investiție excelentă dacă obișnuiești să te antrenezi regulat. Poți începe cu echipamente esențiale, urmând ca pe parcurs să adaugi accesorii și aparate noi, în funcție de necesități. Indiferent de bugetul pe care îl ai, există opțiuni pentru orice nivel, de la un setup minimal și accesibil până la o sală completă, apropiată de ceea ce găsești într-un centru fitness profesional.