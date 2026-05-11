Proiectul este realizat în parteneriat cu Moreau Sport, lider francez în producția de echipament de gimnastică de elită, marcând un parteneriat strategic între expertiza manufacturieră europeană și capitalul de imagine al celei mai recunoscute gimnaste din istorie.

Colaborarea dintre Nadia Comăneci și Moreau Sport nu reprezintă doar o lansare de produs, ci o poziționare a brandului „Nad1a” pe piața echipamentelor de înaltă performanță. Moreau Sport, o companie cu peste patru decenii de istorie, deține un avantaj competitiv pe piața internațională, având deja o rețea de colaborări cu numeroase cluburi de gimnastică.

Amélie Rivoire Devès, CEO Moreau Sport, subliniază valoarea reputațională a acestui parteneriat:

„A lucra cu Nadia Comăneci este cea mai înaltă formă de recunoaștere. Este o onoare să creăm prima ei colecție de costume și să împletim moștenirea ei legendară în fiecare piesă.”

Din perspectivă comercială, colecția este structurată pentru a genera atât volum, cât și exclusivitate. Linia cuprinde 5 modele distincte, dintre care un model de colecție, disponibil în ediție limitată. Această strategie de „scarcity marketing” (raritate controlată) vizează nu doar sportivii de performanță, ci și colecționarii de exclusivități sportive.

Pentru Nadia Comăneci, acest pas reprezintă o consolidare a valorilor care au guvernat „Perfect 10”, traduse acum într-un activ economic palpabil:

„Marcând cincizeci de ani de la acel Perfect 10 care mi-a schimbat viața, colaborarea cu Moreau înseamnă o întoarcere la rădăcini. Această colecție s-a născut din emoție, memorie și credința că fiecare fată care pășește pe covor poartă în ea o scânteie de măreție. Sper să inspire noua generație, așa cum gimnastica m-a inspirat pe mine întreaga viață.”

Premiera oficială a colecției va avea loc pe 31 mai 2026, în cadrul Nadia Comăneci International Cup – Perfect 10, eveniment organizat la Onești. Alegerea locației subliniază componenta de marketing emoțional, ancorând lansarea în centrul istoric al succesului brandului.

Pentru a gestiona cererea anticipată la nivel global, Moreau Sport a implementat deja un sistem de „waiting list” pe platforma proprie de e-commerce. Această metodă permite companiei să previzioneze volumul de producție necesar și să asigure acces prioritar clienților strategici în momentul lansării oficiale.

Într-o industrie a echipamentelor sportive dominată de giganți multinaționali, parteneriatul Nadia Comăneci x Moreau Sport demonstrează că brandurile personale cu o fundamentare istorică solidă pot crea nișe de piață extrem de profitabile prin asocieri cu producători de nișă care garantează calitatea tehnică „premium”.