Parlamentarii PSD propun o nouă lege menită să consolideze protecția juridică a persoanelor ale căror locuințe sunt distruse în situații de urgență. Inițiativa legislativă urmărește să asigure că, indiferent de amploarea pagubelor provocate de o calamitate, oamenii nu își pierd calitatea de proprietari și beneficiază de sprijin rapid din partea autorităților.

Proiectul a fost depus în Parlament de un grup de legislatori social-democrați, coordonați de deputata Natalia Intotero. Aceasta a explicat într-o postare publică faptul că demersul vine ca urmare a numeroaselor cazuri în care familii rămân simultan fără locuință și fără siguranța juridică a statutului lor după incendii, cutremure, explozii sau alte tragedii ce nu pot fi imputate locatarilor.

„Dreptul de proprietate este garantat de Constituţie, iar el nu poate fi anulat tocmai atunci când oamenii sunt mai vulnerabili, doar pentru că statul intervine în sprijinul lor”, a transmis Intotero.

Parlamentarii spun că inițiativa este construită pentru a elimina situațiile în care proprietarii afectați devin dependenți de proceduri birocratice greoaie sau de decizii administrative întârziate, tocmai într-un moment în care au nevoie urgentă de soluții. Printre prevederile centrale se numără acordarea de despăgubiri evaluate la prețul actual de piață al imobilului, respectiv la valoarea necesară pentru reconstruirea locuinței într-o formă echivalentă. Evaluarea ar urma să se facă raportat strict la momentul producerii dezastrului, astfel încât proprietarii să nu fie dezavantajați de eventuale interpretări administrative.

Un alt aspect esențial al proiectului este stabilirea unui termen clar și scurt pentru plata despăgubirilor, astfel încât victimele să poată relua cât mai rapid un trai normal, fie prin achiziția unei noi locuințe, fie prin reconstruirea celei pierdute. Guvernul ar urma să utilizeze fondul de urgență aflat la dispoziția Executivului pentru a asigura cu prioritate sumele necesare, evitând întârzierile cauzate adesea de proceduri interinstituționale sau de blocaje administrative.

Primăria în a cărei rază teritorială se află imobilul distrus ar fi obligată să refacă locuința și să o readucă la starea sa anterioară, inclusiv cu rebranșarea la utilități, într-un termen de cel mult un an. Statutul persoanelor afectate nu se schimbă: cei care erau proprietari rămân proprietari, iar cei cu chirie își păstrează același regim locativ.

Până la finalizarea lucrărilor, autoritatea locală va asigura cazarea persoanelor afectate în condiții cel puțin similare celor pe care le aveau înainte de tragedie. Costurile vor fi suportate integral de primărie, astfel încât familiile sau persoanele singure lovite de dezastru să nu fie obligate să acopere cheltuieli suplimentare în această perioadă critică.

Proiectul prevede și posibilitatea ca Guvernul să recupereze ulterior sumele plătite cu titlu de despăgubire, în situațiile în care anchetele relevă responsabilități clare – fie ale unor persoane fizice, fie ale unor companii sau instituții. Astfel, legea ar urma să ofere sprijin imediat celor afectați, fără a îngreuna procesul prin nevoia unei decizii privind vinovăția.

Natalia Intotero a subliniat că inițiativa transmite un mesaj ferm din partea statului.

„Este un proiect prin care spunem clar: statul este alături de oameni nu doar cu vorbe, ci cu soluţii concrete, corecte şi rapide, atunci când viaţa lor este dată peste cap de o tragedie”.

Dacă va fi adoptată, noua lege ar putea schimba radical modul în care statul răspunde persoanelor afectate de dezastre, oferind un cadru mai predictibil și mai protector pentru victimele unor situații care le depășesc complet controlul.