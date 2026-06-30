Primăria acordă bani după furtună. Proprietarii de locuințe și mașini pot cere despăgubiri

Locuitorii din Târgoviște care au suferit pagube în urma furtunii violente de luni vor putea beneficia de sprijin financiar din partea administrației locale. Primăria Municipiului Târgoviște a anunțat că va acorda compensații persoanelor vulnerabile ale căror locuințe au rămas fără acoperiș în urma vijeliei și a precizat că proprietarii autoturismelor avariate de copaci sau crengi căzute pe domeniul public pot solicita despăgubiri.

Autoritățile locale continuă intervențiile pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo extreme, pe care primarul municipiului le consideră cele mai grave produse în ultimii 30 de ani.

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat că administrația locală va folosi Fondul de rezervă pentru a sprijini persoanele afectate de furtună, în special pe cele care nu își permit să suporte costurile refacerii locuințelor.

„Primăria Municipiului Târgovişte oferă suport financiar persoanelor afectate. Măsurile pe care administraţia târgovişteană le are în vedere: pentru persoanele care au fost afectate de vijelie, mă refer la smulgerea acoperişurilor de pe clădiri şi aşa mai departe, am pregătit anumite compensaţii pe care le vom acorda, din Fondul de rezervă. Facem o trecere în revistă la acest moment, vom pune la dispoziţie şi un număr de telefon, persoanele interesate se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială, trebuie să vină cu un deviz estimativ al lucrărilor de refacere al acoperişului şi toate persoanele vulnerabile care, potrivit legii, nu pot să realizeze sau nu pot să angajeze cheltuieli pentru refacerea acoperişului vor fi sprijinite”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, primarul Târgoviştei, Daniel Cristian Stan.

Potrivit edilului, persoanele interesate vor putea solicita sprijin prin Direcția de Asistență Socială, urmând să prezinte un deviz estimativ al lucrărilor necesare pentru refacerea acoperișurilor.

Pe lângă sprijinul acordat proprietarilor de locuințe, Primăria Târgoviște a anunțat că și proprietarii autoturismelor avariate în timpul furtunii pot solicita despăgubiri.

Este vorba despre vehiculele afectate pe domeniul public de arbori, arbuști, copaci sau crengi rupte ori prăbușite din cauza vântului puternic.

Autoritățile locale au precizat că persoanele care doresc informații despre procedura de acordare a despăgubirilor se pot adresa Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, la numărul de telefon 0767 221 302.

Daniel Cristian Stan a afirmat că furtuna de luni a provocat pagube fără precedent în municipiu, comparativ cu ultimele trei decenii.

„Cele mai grave fenomene meteo care au afectat municipiul în ultimii 30 de ani”.

Edilul a precizat că echipele municipalității au intervenit încă din primele momente după producerea vijeliei și continuă lucrările pentru îndepărtarea efectelor.

„Echipele Primăriei Târgovişte acţionează încă de ieri (luni – n.r.) pentru înlăturarea efectelor vijeliei. Mobilizarea din teren înseamnă: aproximativ 220 de intervenţii, aproximativ 200 de persoane mobilizate; 25 de utilaje în teren”, a mai spus primarul Daniel Cristian Stan.

Vijelia care a lovit luni municipiul Târgoviște a produs numeroase pagube materiale. Mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, stâlpi de electricitate au fost avariați, iar mai multe acoperișuri au fost smulse de pe blocuri și clădiri.

Cel mai grav incident s-a produs pe Bulevardul Independenței, unde un acoperiș desprins de vânt a căzut peste o persoană. Pompierii au intervenit pentru salvarea victimei, care a fost găsită conștientă, evaluată medical la fața locului și transportată ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor produse de furtună, în timp ce echipele de intervenție lucrează pentru degajarea zonelor afectate și readucerea municipiului la normal.