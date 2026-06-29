Cod roșu de vijelii în Dâmbovița. Vântul a smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat în stradă, iar o persoană a fost rănită
SURSA FOTO: stirilafixdb.ro - Acoperiș din Târgoviște, județul Dâmbovița, prăbușit pe carosabil
Un episod violent de vijelii a provocat, luni după-amiază, incidente grave în județul Dâmbovița, aflat sub avertizare Cod roșu emisă de ANM. În municipiul Târgoviște, acoperișul unui bloc a fost smuls de rafalele puternice și a căzut pe carosabil, rănind o persoană. Autoritățile au intervenit de urgență, în timp ce serviciile de intervenție au primit peste 40 de apeluri la 112 privind efectele fenomenelor meteorologice.
Codul roșu de vijelii a provocat pagube în Târgoviște și a dus la rănirea unei persoane
Vijeliile care au lovit luni după-amiază județul Dâmbovița au provocat un incident grav în municipiul Târgoviște, unde acoperișul unui bloc de locuințe a fost smuls de vânt și aruncat pe carosabil.
În urma incidentului, o persoană a fost surprinsă de elementele desprinse și a avut nevoie de intervenția echipajelor de salvare. Potrivit informațiilor transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență, victima a fost extrasă în stare de conștiență și evaluată medical la locul intervenției.
Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, fiind conștientă și prezentând leziuni la nivelul membrelor inferioare.
În paralel cu această intervenție, autoritățile au anunțat că până la acel moment fuseseră înregistrate peste 40 de apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, toate semnalând efecte produse de fenomenele hidrometeorologice.
Serviciile de intervenție au transmis o serie de recomandări pentru populație și au cerut oamenilor să respecte măsurile de siguranță în zonele afectate. Astfel, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească permanent anunțurile oficiale, să evite deplasările în zonele vizate de avertizări, în special în apropierea arborilor, stâlpilor și panourilor publicitare, să închidă și să securizeze ferestrele și ușile locuințelor, să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ și să evite traversarea cursurilor de apă.
ANM a emis Cod roșu pentru Dâmbovița, iar România rămâne și sub avertizări de caniculă extremă
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni după-amiază o avertizare Cod roșu de vreme severă imediată pentru județul Dâmbovița, valabilă până la ora 17:25.
Potrivit meteorologilor, în municipiul Târgoviște și în comuna Răzvad sunt prognozate vijelii cu rafale de până la 90 km/h, precum și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul cuprins între doi și patru centimetri.
Episodul de vreme severă se suprapune peste un interval în care cea mai mare parte a țării se confruntă cu temperaturi extreme. Trei sferturi din teritoriul României, inclusiv municipiul București, se află până miercuri dimineață, 1 iulie, sub avertizare Cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, iar valorile maxime sunt estimate să ajungă până la 41 de grade Celsius.
În contextul valului de căldură, autoritățile au raportat și primele efecte grave ale temperaturilor extreme. Trei persoane au murit din cauza caniculei în România, iar în București temperaturile resimțite la orele prânzului au depășit pragul de 40 de grade Celsius.
Tot din cauza condițiilor meteorologice excepționale, Dispeceratul Energetic Național a anunțat că a adoptat măsuri de urgență pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.