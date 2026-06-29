Cod roșu de vijelii în Dâmbovița. Vântul a smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat în stradă, iar o persoană a fost rănită

Un episod violent de vijelii a provocat, luni după-amiază, incidente grave în județul Dâmbovița, aflat sub avertizare Cod roșu emisă de ANM. În municipiul Târgoviște, acoperișul unui bloc a fost smuls de rafalele puternice și a căzut pe carosabil, rănind o persoană. Autoritățile au intervenit de urgență, în timp ce serviciile de intervenție au primit peste 40 de apeluri la 112 privind efectele fenomenelor meteorologice.

Vijeliile care au lovit luni după-amiază județul Dâmbovița au provocat un incident grav în municipiul Târgoviște, unde acoperișul unui bloc de locuințe a fost smuls de vânt și aruncat pe carosabil.

În urma incidentului, o persoană a fost surprinsă de elementele desprinse și a avut nevoie de intervenția echipajelor de salvare. Potrivit informațiilor transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență, victima a fost extrasă în stare de conștiență și evaluată medical la locul intervenției.

Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, fiind conștientă și prezentând leziuni la nivelul membrelor inferioare.

În paralel cu această intervenție, autoritățile au anunțat că până la acel moment fuseseră înregistrate peste 40 de apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, toate semnalând efecte produse de fenomenele hidrometeorologice.

Serviciile de intervenție au transmis o serie de recomandări pentru populație și au cerut oamenilor să respecte măsurile de siguranță în zonele afectate. Astfel, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească permanent anunțurile oficiale, să evite deplasările în zonele vizate de avertizări, în special în apropierea arborilor, stâlpilor și panourilor publicitare, să închidă și să securizeze ferestrele și ușile locuințelor, să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ și să evite traversarea cursurilor de apă.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni după-amiază o avertizare Cod roșu de vreme severă imediată pentru județul Dâmbovița, valabilă până la ora 17:25.

Potrivit meteorologilor, în municipiul Târgoviște și în comuna Răzvad sunt prognozate vijelii cu rafale de până la 90 km/h, precum și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul cuprins între doi și patru centimetri.

Episodul de vreme severă se suprapune peste un interval în care cea mai mare parte a țării se confruntă cu temperaturi extreme. Trei sferturi din teritoriul României, inclusiv municipiul București, se află până miercuri dimineață, 1 iulie, sub avertizare Cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, iar valorile maxime sunt estimate să ajungă până la 41 de grade Celsius.

În contextul valului de căldură, autoritățile au raportat și primele efecte grave ale temperaturilor extreme. Trei persoane au murit din cauza caniculei în România, iar în București temperaturile resimțite la orele prânzului au depășit pragul de 40 de grade Celsius.

Tot din cauza condițiilor meteorologice excepționale, Dispeceratul Energetic Național a anunțat că a adoptat măsuri de urgență pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic.