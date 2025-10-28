ANCOM subliniază că, înainte de plasarea unei comenzi online, pagina furnizorului trebuie să afișeze toate informațiile esențiale, inclusiv atenționarea că finalizarea comenzii implică o obligație de plată. Dacă această mențiune lipsește, utilizatorul nu are nicio obligație față de comanda respectivă.

Totodată, consumatorul trebuie să poată verifica și corecta eventualele erori înainte de trimiterea comenzii. Contractul se consideră valabil încheiat doar în momentul în care furnizorul confirmă, pe un suport durabil, acceptarea comenzii.

Dacă această confirmare nu este transmisă, contractul nu produce efecte, iar furnizorul nu este obligat să livreze produsul, mai ales în cazul în care stocul promoțional s-a epuizat între timp, mai transmite ANCOM.

Furnizorii sunt obligați să pună la dispoziția clientului fișa de sinteză a contractului, cel târziu înainte de începerea furnizării serviciilor sau în momentul livrării produselor.

ANCOM reamintește că orice utilizator are dreptul să se retragă dintr-un contract încheiat la distanță, fără a oferi explicații, în termen de 14 zile de la semnarea acestuia. Pentru contractele ce includ achiziția unui echipament, termenul se calculează de la data primirii produsului.

Instituția atrage atenția că furnizorul trebuie să informeze clientul despre acest drept încă de la prezentarea ofertei și să-i pună la dispoziție un formular de retragere. Dreptul poate fi exercitat prin trimiterea formularului completat sau a unei declarații scrise de retragere înainte de expirarea celor 14 zile.

În contextul creșterii activității comerciale online, ANCOM recomandă prudență sporită la primirea coletelor. În cazul livrărilor prin curier, utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că ei sau un membru al familiei au făcut comanda înainte de a plăti rambursul.

De asemenea, instituția avertizează că mesajele primite prin SMS sau e-mail, care par a fi trimise de firme de curierat și solicită completarea de date personale sau accesarea unor linkuri, pot fi tentative de fraudă. Persoanele care cad victime acestor înșelăciuni trebuie să sesizeze imediat poliția.

Autoritatea precizează că poate interveni în situațiile în care furnizorii de servicii nu respectă obligațiile privind încheierea contractelor la distanță. Pe pagina InfoCentru a ANCOM, consumatorii pot consulta ghiduri privind semnarea contractelor online, drepturile aferente și sfaturi utile pentru alegerea ofertelor.