Pe lângă preț, decizia de renunțare este influențată și de lipsa de încredere în produs, incertitudini legate de calitate sau durabilitate, precum și de contextul economic general, care determină amânarea unor achiziții.

În același timp, aproape 38% dintre consumatori spun că adaugă produse suplimentare în coș pentru a atinge pragul necesar livrării gratuite, chiar dacă acestea nu reprezintă nevoi imediate.

Într-un context perceput ca instabil, consumatorii devin tot mai selectivi și mai calculați, punând accent nu doar pe oferte avantajoase, ci și pe predictibilitate și control asupra experienței de cumpărare. Dincolo de preț, încrederea în produs devine un element esențial în decizia finală de achiziție.

Astfel, 36,7% dintre români declară că renunță la cumpărare atunci când nu au suficientă încredere în produs, în timp ce 35,9% evită achiziția din cauza îndoielilor legate de calitate sau durabilitate. Totodată, 31,3% amână cumpărăturile din motive economice, ceea ce confirmă o prudență generalizată în comportamentul de consum.

Experiența de livrare contribuie, la rândul său, la nivelul de încredere în brand, chiar dacă nu este principalul motiv de renunțare la comandă. Diferențe importante apar între generații: tinerii din Gen Z sunt mai sensibili la preț, 74,3% dintre aceștia renunțând la achiziție când produsul este prea scump, peste media generală.

În același timp, 42,9% dintre tineri acceptă costuri mai mari de livrare dacă serviciul este perceput ca sigur, iar aproape 46% adaugă produse suplimentare în coș pentru a beneficia de livrare gratuită. Pentru acest segment, experiența de livrare devine tot mai importantă în decizia finală de cumpărare.

În 2026, alegerea produselor este ghidată în principal de valoarea percepută. Pentru 74,2% dintre respondenți, criteriul principal este raportul calitate-preț, urmat de preț (60,6%) și promoții (59,4%). Calitatea este importantă pentru 48,9% dintre consumatori, iar recenziile altor clienți influențează semnificativ decizia de achiziție. În schimb, rețelele sociale și trendurile au un impact redus, ceea ce confirmă orientarea către decizii mai raționale.

În acest context, un produs este considerat „meritând prețul” în special prin prisma calității (64,1%), a capacității de a răspunde unei nevoi reale (46,5%) și a siguranței în utilizare (34,4%). Doar 13% dintre consumatori asociază valoarea în principal cu prețul cel mai mic, ceea ce confirmă o schimbare clară către o evaluare bazată pe utilitate și încredere.

Disponibilitatea românilor de a plăti mai mult pentru produse ecologice sau bio rămâne redusă, peste 62% dintre respondenți declarând că nu ar accepta un cost suplimentar pentru astfel de produse în acest an, în timp ce doar aproximativ 14% ar fi dispuși să plătească mai mult.

Interesul pentru produsele locale există, însă este unul moderat și influențat de factori specifici. Aproximativ 22% dintre consumatori aleg produse locale pentru a susține economia internă, în timp ce 19% le asociază cu un nivel mai ridicat de sănătate, iar aproape 13,5% le percep ca fiind de calitate superioară.

În ceea ce privește comportamentul de consum responsabil, schimbările apar mai ales din considerente pragmatice și bugetare. Aproximativ 53% dintre respondenți încearcă să reducă risipa alimentară, iar peste 47% spun că achiziționează doar produsele de care au cu adevărat nevoie. În plus, Generația Z se remarcă printr-un interes mai ridicat pentru produse second-hand și vintage, cu aproape 15%, cel mai mare procent dintre toate categoriile de vârstă.

Presiunea economică modifică semnificativ relația românilor cu brandurile preferate, iar deciziile de consum sunt tot mai puternic influențate de preț și oferte promoționale.

Aproximativ 72% dintre consumatori afirmă că ar schimba brandul dacă ar găsi un raport calitate-preț mai avantajos, iar 58,5% ar renunța la marca preferată în favoarea unui produs similar mai ieftin. În același timp, doar 17,5% rămân fideli brandurilor preferate chiar și atunci când acestea sunt mai scumpe, în timp ce 21,6% își păstrează loialitatea strict pentru produsele esențiale.

Comportamentul de consum arată și o flexibilitate crescută: 14,3% aleg brandurile preferate doar în perioada promoțiilor, iar 14,2% alternează între mărci cunoscute și alternative mai accesibile. Generația Z este cea mai deschisă la schimbare, 65,7% dintre tineri declarând că ar alege un alt brand pentru un preț mai mic, comparativ cu 56,8% în rândul Millennials.

În același timp, consumatorii devin mai exigenți în privința experienței oferite de branduri. Aproape 60% dintre români spun că sunt mai puțin dispuși să treacă cu vederea o experiență negativă, ceea ce indică o creștere a așteptărilor privind calitatea interacțiunii și serviciilor.

Livrarea nu mai este percepută doar ca etapa finală a unei comenzi online, ci ca un element care influențează direct atât decizia de cumpărare, cât și nivelul de încredere în brand.

Aproximativ 72% dintre respondenți afirmă că experiența de livrare le influențează alegerea de a cumpăra sau de a evita achizițiile online în aceeași măsură sau chiar mai mult decât în 2025. În același timp, aproape 57% dintre români spun că interacțiunea cu serviciile de curierat are un impact semnificativ asupra încrederii în brandul de la care cumpără.

„Datele arată că românii au devenit mult mai atenți la modul în care își gestionează fiecare achiziție online și la valoarea reală pe care o primesc în schimbul banilor cheltuiți. Prețul rămâne un criteriu esențial, însă decizia finală este tot mai puternic influențată de încrederea în produs, în brand și în experiența de livrare. Într-un context economic incert, consumatorii nu renunță la cumpărăturile online, dar devin mai selectivi, mai calculați și mai puțin dispuși să facă compromisuri. Pentru comercianți și partenerii lor logistici, acest lucru înseamnă că diferența nu mai este făcută doar de ofertă, ci de capacitatea de a livra o experiență coerentă, transparentă și predictibilă, care să ofere consumatorilor control real în fiecare etapă a procesului de cumpărare”, spune Belgin Bactali, CEO Cargus.

Românii cer tot mai mult control și transparență în livrare: peste 86% vor informații în timp real, iar 67,7% consideră acceptabil un termen de 1–3 zile, în timp ce doar 17% acceptă livrări mai lungi de până la o săptămână.

Costul rămâne un factor decisiv: 49,8% nu acceptă taxe de livrare mai mari, 30,5% ar face acest compromis doar în anumite situații, iar 14,8% depind de valoarea comenzii. Per ansamblu, consumatorii așteaptă o experiență mai bună, dar la un preț perceput ca fiind corect.

Sondajul Cargus, realizat pe 1.013 respondenți în februarie 2026, indică un comportament de consum tot mai prudent, influențat de contextul economic și de presiunea asupra bugetelor personale.