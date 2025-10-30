Contribuția pentru cogenerare crește de la 1 noiembrie
Potrivit Ordinului ANRE nr. 66 din 21 octombrie 2025, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență se majorează de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh, adică o creștere de 0,00466 lei pentru fiecare kilowatt-oră consumat. În termeni simpli, majorarea reprezintă 0,47 bani/kWh.
Pentru un consumator casnic care folosește lunar 100 kWh, factura va fi mai mare cu aproximativ 0,47 lei, iar pentru un consum de 200 kWh, creșterea va fi de aproape un leu.
Ultima modificare a acestei contribuții a fost făcută la 1 iulie, când taxa a urcat de la 0,0035 lei/kWh la 0,0084 lei/kWh.
Ce reprezintă contribuția pentru cogenerare
Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență este o taxă reglementată, introdusă în 2009, care se aplică tuturor consumatorilor de energie din România. Sumele colectate sunt folosite pentru a sprijini producătorii care generează simultan energie electrică și termică prin tehnologii moderne și eficiente.
Banii colectați prin această schemă sunt distribuiți sub formă de „bonusuri de cogenerare” pentru centralele care respectă criteriile de eficiență. Potrivit datelor ANRE analizate de HotNews, anul trecut au beneficiat de aceste bonusuri 22 de producători, în principal centrale de termoficare urbană.
În total, producătorii au primit 514,5 milioane de lei din contribuțiile plătite de consumatori prin facturi. Cele mai mari sume au mers către:
-
Electrocentrale București – 249,6 milioane lei
-
Electrocentrale Craiova – 59 milioane lei
-
Termoficare Oradea – 43,5 milioane lei
-
Bepco Brașov – 34,8 milioane lei
-
Vest-Energo București – 28,6 milioane lei
60% din factura finală este formată din taxe și tarife reglementate
Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a explicat într-o conferință organizată de DC News că doar 40% din valoarea unei facturi la energie electrică reprezintă costul real al energiei. Restul de 60% este compus din taxe și tarife stabilite de autorități.
„Deci 60% sunt alte scheme-suport: de cogenerare, de certificate verzi, tarifele de distribuție, transport, TVA și acciza. Când alte lucruri înseamnă 60% din factură, o ieftinire a energiei pe piața angro va avea un efect destul de redus în factura finală”, a explicat Urluescu.
El a arătat că în ultimele luni, mai multe componente reglementate au fost majorate succesiv, chiar dacă autoritățile au promis reducerea facturilor.
„Începând cu 1 iulie nu mai există plafonare și tot cu 1 iulie a crescut contribuția de cogenerare de la 3,5 la 8,4 lei pe MWh, de la 1 august a crescut TVA de la 19 la 21%, care iarăși a dus la creșterea facturii la energie. De la 1 septembrie a crescut tariful pentru serviciul de sistem de la 7,04 la 12,79 lei pe MWh. În octombrie nu s-a întâmplat nimic, dar din 1 noiembrie iarăși crește contribuția pentru cogenerare de la 8,4 la 13,06 lei pe MWh”, a precizat președintele AFEER.
