Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a detaliat miercuri motivele pentru care românii plătesc la factură mult mai mult decât costul efectiv al energiei electrice.

Ministrul a explicat la Europa FM că, deși tarifele pentru transport, distribuție și furnizare reflectă costuri obișnuite și pierderi pe rețea existente în întreaga lume, în România acestea sunt semnificativ mai mari în anumite situații, cum ar fi consumul propriu tehnologic, unde pierderile sunt aproape duble față de media Uniunii Europene, iar acest lucru nu poate fi atribuit unor factori naturali sau geografici.

„Sunt tarifele de transport, distribuție, furnizare, sunt în toată lumea, pentru că sunt costuri asociate, sunt pierderi pe rețea, dar în unele cazuri, de exemplu, la consumul propriu tehnologic, acel faimos CPT, pe care nu îl înțelege nimeni, e dublu față de media Uniunii Europene. Adică pierderile pe rețea. Nu cred că e altă dinamică a gravității în România comparativ cu restul Uniunii Europene pentru a avea dublu pierderi în țara noastră”, a declarat Ivan, la Europa FM.

Bogdan Ivan a explicat că din factura fiecărui consumator doar puțin peste jumătate reprezintă efectiv energia electrică, restul fiind compus din tarife de transport, distribuție și furnizare, taxe și accize.

El a subliniat că pentru a reduce aceste costuri suplimentare, soluția ar fi să se concentreze asupra prețului de la producători și că vânzarea unei cantități mai mari de energie direct către furnizorii cu un număr mare de clienți ar limita posibilitățile de speculă pe piață.

„Din factura pe care o plătim fiecare dintre noi, doar 51% este energie electrică activă, diferența este făcută de tarife, făcută de tarife de transport, furnizare, distribuție, taxe, taxe de certificate verzi, TVA, acciză, și așa mai departe. Iar pentru a reduce toate aceste efecte compuse ale costului energiei, trebuie să mergem la costul cu care se vinde energia la început, de la producători. Și în acest punct de vedere, o cantitate mai mare de energie vândută direct către furnizorii care au clienți mai mulți de 200-300 de mii clienți casnici, ar însemna o măsură prin care am limitat posibilitatea de speculă pe piață cu diferite cantități mari de energie”. Piața energetică din Români oferă traderilor câștiguri mult mai mari decât în alte țări

El a precizat că, în România, valoarea respectivă este de trei ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.