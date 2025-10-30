Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară că, începând din luna noiembrie, medicii, asistenții și alți angajați din sistemul sanitar vor putea raporta problemele întâlnite la locul de muncă direct către minister. Platforma va fi accesibilă pe site-ul oficial al instituției și va conține un formular dedicat sesizărilor interne.

Potrivit ministrului, noul sistem electronic le va permite celor care lucrează în domeniul medical să descrie situațiile cu care se confruntă, fără a fi nevoie de intermediari. Scopul declarat este de a facilita comunicarea dintre cadrele medicale și autoritățile centrale, în condițiile în care multe dintre nemulțumirile acestora rămân adesea fără răspuns.

„Pe site-ul Ministerului Sănătăţii va apărea un formular în care vreau să ascult părerea personalului medical. Va exista un formular electronic în care medicii, medicii rezidenţi, să scrie şi să sesizeze acolo toate problemele pe care le întâmpină. Medici specialişti, infirmiere, asistente, personalul medical în general va avea ocazia în acel formular să sesizeze ce nu funcţionează. Să sesizeze abuzuri, să sesizeze comportamente inadecvate ale şefilor de secţie, ale coordonatorilor de rezidenţiat, ale cui doriţi dumneavoastră”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Prin acest mecanism, ministerul își propune să obțină o imagine mai clară asupra problemelor reale din spitale, fie că este vorba despre management deficitar, lipsuri în dotări, sau situații de abuz de autoritate.

Un aspect important al noii platforme, a subliniat Alexandru Rogobete, este confidențialitatea datelor persoanelor care fac sesizări. Ministrul a explicat că doar el va avea acces la identitatea celor care trimit formularele, iar informațiile vor fi anonimizate înainte de a fi analizate de structurile competente din minister.

„Spun un lucru important şi îl subliniez. Singura persoană care va vedea numele şi prenumele celui care a sesizat voi fi eu. Conform legislaţiei, în România nu poţi să faci o sesizare decât dacă te semnezi cu nume şi prenume. Sesizările anonime nu pot fi luate în calcul. Şi atunci, platforma va obliga personalul să scrie cu nume şi prenume. Însă sistemul va de-identifica în momentul în care va ajunge la Colegiul Medicilor, la Corpul de Control, la Serviciul de Etică din Ministerul Sănătăţii. Datele vor ajunge de-identificate, doar eu pot avea acces cu parolă să văd şi cine a făcut sesizarea. Şi asigur că datele vor rămâne secrete”, a precizat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Astfel, deși sesizările trebuie semnate conform prevederilor legale, mecanismul tehnic al platformei va asigura protejarea identității celui care raportează o problemă. Informațiile vor fi transmise doar către structurile abilitate, fără a se divulga numele autorului.

Această măsură urmărește să ofere un climat de încredere în rândul personalului medical, încurajând raportarea abaterilor fără teama de consecințe profesionale. În același timp, ministerul dorește să reducă birocrația și să accelereze procesul de soluționare a sesizărilor venite din teren.

Prin lansarea acestei platforme, Ministerul Sănătății încearcă să creeze un mecanism direct de comunicare între angajați și autorități, în contextul în care disfuncționalitățile interne din spitale sunt adesea semnalate doar informal. Noua modalitate de sesizare online ar putea facilita identificarea problemelor structurale și îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru cadrele medicale.

Măsura se înscrie într-o serie de inițiative menite să modernizeze modul în care ministerul interacționează cu personalul din sistem, punând accent pe responsabilitate, etică și eficiență administrativă. Rogobete a menționat că obiectivul este ca fiecare voce din sistemul medical să poată fi auzită și ca problemele raportate să fie analizate în mod transparent și obiectiv.

Prin urmare, începând cu luna noiembrie, personalul medical va avea la dispoziție un instrument digital prin care să transmită rapid observațiile, propunerile sau plângerile către Ministerul Sănătății, într-un cadru care promite confidențialitate și promptitudine în analizarea cazurilor semnalate.