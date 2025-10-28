Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) avertizează că România continuă să se confrunte cu o problemă majoră: majoritatea cazurilor de cancer de sân sunt depistate târziu, când boala este deja într-un stadiu avansat.

Această situație reduce considerabil șansele de supraviețuire și crește costurile sistemului medical. Potrivit datelor din European Journal of Cancer (Wojtyla et al., 2021), România se află printre statele europene cu cea mai ridicată mortalitate prin cancer de sân, în timp ce alte țări din Uniunea Europeană au reușit să reducă semnificativ numărul de decese prin implementarea unor programe de screening eficiente.

Deși legislația prevede că femeile între 50 și 69 de ani pot beneficia gratuit de mamografii, accesul la aceste investigații este, în practică, foarte limitat. Multe spitale refuză biletele de trimitere eliberate de medicii de familie, invocând lipsa contractelor cu Casa de Asigurări.

În cinci județe – Călărași, Giurgiu, Ialomița, Vâlcea și Vrancea – în anul 2024 nu s-a decontat nicio mamografie sau ecografie mamară, ceea ce evidențiază un deficit de furnizori și o lipsă de coordonare la nivel național.

„Prevenția și diagnosticul precoce salvează vieți. Din păcate, la noi, multe femei ajung la medic prea târziu, nu pentru că nu le pasă de sănătatea lor, ci pentru că nu știu unde să meargă, ce analize pot face gratuit sau cum să acceseze programele existente. De aceea, informarea corectă este esențială”, a declarat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

Într-un interviu acordat publicației Capital, reprezentanții FABC au detaliat care ar fi pașii concreți pentru a asigura acces echitabil la mamografii gratuite în toate județele.

„Conform Planului Național de Prevenire și Control al Cancerului, femeile din grupa de vârstă 50–69 de ani sunt eligibile pentru screeningul cancerului de sân. Pentru a asigura acces real la mamografii gratuite în toate județele, este necesară implementarea urgentă a programului național de screening, prin creșterea numărului de furnizori contractați de CNAS, extinderea capacității centrelor existente, dezvoltarea unor unități regionale de coordonare și derularea unei campanii naționale de informare adresate femeilor eligibile și medicilor de familie”, au explicat reprezentanții federației exclusiv pentru Capital.

Problemele de aplicare neuniformă a legislației, refuzurile spitalelor și lipsa de informare au fost semnalate de mai multe organizații. FABC susține că aceste disfuncționalități sunt consecința unui sistem care funcționează fără reguli clare și fără un traseu standard al pacientei.

„Disfuncționalitățile apar în lipsa unor reglementări clare, a unor politici sanitare coerente și a unui traseu bine definit al pacientei, ceea ce face ca spitalele și furnizorii să aplice proceduri diferite. În unele cazuri, apar probleme de comunicare la unii furnizori sau de necunoaștere, de către populație, a drepturilor pe care le au. Soluția reală și rapidă este implementarea de urgență a Planului Național de Prevenire și Control al Cancerului, care prevede un cadru unitar pentru screeningul mamar și acces echitabil la servicii gratuite în toate județele”, a mai precizat FABC.

Pentru a facilita accesul la informații și pentru a ajuta femeile să identifice centrele unde pot beneficia de investigații gratuite, FABC a lansat aplicația iMedico, un instrument digital care oferă date actualizate despre centrele de screening, programele naționale de prevenție și campaniile medicale active.

Platforma a fost dezvoltată în parteneriat cu Roche România și reprezintă o inițiativă menită să aducă tehnologia mai aproape de pacient.

„Astăzi, în cadrul lansării platformei iMedico, vorbim nu doar despre o soluție digitală, ci despre o nouă etapă în transformarea modului în care pacienții și ecosistemul medical colaborează pentru prevenție, diagnostic timpuriu și acces la tratament. Digitalizarea și accesul rapid la inovație medicală ar aduce beneficii semnificative nu doar pentru pacienți, ci și pentru economie, prin reducerea poverii bolilor cronice și creșterea productivității în economie”, a subliniat Ioana Stoenescu, Head of External Affairs, Market Access and Reputation la Roche România.

Aplicația oferă informații despre:

locațiile unde se pot efectua investigații gratuite;

tipurile de teste recomandate pentru diferite tipuri de cancer;

campaniile active și centrele care derulează programe de screening.

„Aplicația iMedico ajută prin accesul extrem de facil la informații despre procedura în sine, despre unitățile medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări pentru mamografii cu bilet de trimitere de la medicul de familie și chiar și cu informații despre rezultatul mamografiei. Femeile pot afla din aplicație cum poate fi interpretat acel scor BIRADS pe care urmează să îl primească după efectarea investigației”, a explicat FABC pentru Capital.

Pentru ca platforma să rămână relevantă și exactă, FABC anunță un proces continuu de actualizare a datelor. Informațiile vor fi verificate periodic prin colaborare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, clinicile private și utilizatorii aplicației.

La întrebarea cum va fi asigurată actualizarea constantă a informațiilor din aplicația iMedico, astfel încât utilizatorii să aibă acces la date reale despre centrele de screening și investigațiile gratuite, reprezentanții FABC au răspuns:

„Vom actualiza constant informațiile din aplicație prin solicitări periodice către CNAS, astfel încât, de câte ori apar modificări în lista furnizorilor, datele să fie actualizate imediat în baza de date a aplicației. De asemenea, vom colabora cu rețelele de clinici private, pentru ca și acestea să poată verifica și confirma informațiile, precum și să ne semnaleze eventuale discrepanțe. Nu în ultimul rând, un rol important îl are și feedbackul primit de la persoanele care contactează call center-ul nostru — informațiile venite din teritoriu, din diverse județe, ne ajută să menținem actualizată și corectă baza de date privind serviciile medicale disponibile”, a mai spus organizația în cadrul interviului.

FABC consideră că astfel de colaborări între societatea civilă și mediul privat pot accelera transformarea digitală a sistemului medical românesc și pot susține programele publice de prevenție.

Reprezentanții FABC au fost întrebați și despre colaborarea cu Roche România, precum și despre modul în care un astfel de parteneriat ar putea fi extins pentru a sprijini prevenția și diagnosticarea precoce în alte tipuri de cancer.

„Parteneriatele public–private joacă un rol esențial în dezvoltarea de soluții digitale precum iMedico, care pot aduce sistemul de sănătate la un minim de funcționare reală și eficientă în zona prevenției. Sectorul public dispune de infrastructura și autoritatea necesară, iar mediul privat aduce inovația, viteza de implementare și resursele tehnologice. Prin colaborare pot fi create instrumente digitale care să faciliteze accesul populației la informații validate, să simplifice traseul pacientului și să permită monitorizarea mai eficientă a programelor de prevenție”, a declarat FABC.

În ceea ce privește colaborarea cu Roche România, organizația spune că parteneriatul este un exemplu pozitiv de implicare responsabilă din partea mediului privat:

„Roche este o companie care a înțeles importanța investiției în educație pentru sănătate și în comunicarea către publicul larg. Ne dorim să extindem acest tip de colaborare și către alte arii oncologice, pentru că nevoia de educație medicală în rândul populației din România rămâne foarte mare”, au precizat reprezentanții federației.

În finalul interviului, FABC a transmis un mesaj direct către femeile care ezită să meargă la controale periodice, subliniind importanța unei culturi a prevenției susținute de întreaga societate.

„Prevenția salvează vieți! O mamografie sau un control de rutină pot face diferența între o boală depistată la timp și una descoperită prea târziu. Grija pentru sănătate nu trebuie amânată, este un gest de responsabilitate față de noi înșine și față de cei dragi. Schimbarea mentalității privind prevenția este un efort comun. Mass-media are un rol major în informarea corectă și constantă a publicului, autoritățile trebuie să asigure acces real și echitabil la servicii, iar ONG-urile pot aduce mai aproape de oameni informațiile și sprijinul de care au nevoie. Doar printr-un efort colectiv putem transforma prevenția într-un obicei firesc, nu într-o excepție”, au transmis cei de la FABC.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) activează de peste 20 de ani în domeniul educației medicale, prevenției și accesului la tratament, fiind una dintre cele mai implicate organizații de pacienți din România. Prin proiecte precum iMedico, federația încearcă să reducă decalajul dintre legislație și realitate, într-un sistem în care fiecare diagnostic pus la timp poate însemna o viață salvată.