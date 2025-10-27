Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că ministerul va extinde reţeaua de cabinete medicale mobile dedicate programelor de screening oncologic. Prioritatea o vor avea zonele în care infrastructura medicală este deficitară, iar accesul populaţiei la servicii de sănătate este limitat.

Potrivit ministrului, aceste unităţi mobile vor oferi investigaţii gratuite pentru toate categoriile de pacienţi – atât pentru cei asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi. În plus, cabinetele mobile vor fi administrate de spitale publice, în parteneriat cu organizaţii locale şi asociaţii profesionale, astfel încât reţeaua să funcţioneze eficient la nivel naţional.

Ministrul a explicat că noul model de colaborare între instituţiile publice şi societatea civilă are scopul de a duce medicina mai aproape de cetăţeni, mai ales de cei care nu pot ajunge uşor la spitale sau centre de specialitate. Programul este inspirat din proiecte existente, precum „Caravana de sănătate” derulată de Crucea Roşie Română, care a demonstrat impactul pe care îl pot avea acţiunile de prevenţie în comunităţile vulnerabile.

„Când medicina ajunge în comunităţile unde accesul la servicii de sănătate este limitat, nu vorbim doar despre tratament, ci despre şanse reale la viaţă. Am participat astăzi la evenimentul „Caravana de sănătate” a Crucii Roşii din România, iniţiativă ce demonstrează concret ce înseamnă prevenţia făcută cu empatie şi responsabilitate: mii de oameni consultaţi gratuit, afecţiuni depistate la timp şi intervenţii care au schimbat destine. Avem nevoie de un sistem medical care merge către oameni, nu de unul care îi aşteaptă”, a declarat Alexandru Rogobete.

În cadrul mesajului transmis pe pagina sa oficială, ministrul Sănătăţii a subliniat că prevenţia trebuie să devină o componentă centrală a sistemului de sănătate din România. În opinia sa, extinderea programelor de screening şi decontarea serviciilor medicale efectuate în caravanele mobile sunt paşi importanţi către un model medical mai accesibil şi mai echitabil.

„Prevenţia este esenţială şi trebuie să devină o componentă reală şi accesibilă a sistemului medical românesc”, a precizat ministrul.

Acesta a adăugat că extinderea serviciilor medicale de prevenţie în toate regiunile ţării, inclusiv în localităţile izolate, reprezintă o direcţie strategică pentru minister.

În următoarea etapă, reţeaua de caravane medicale va fi susţinută financiar prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, astfel încât serviciile oferite — consultaţii, analize, proceduri de diagnostic şi chiar servicii de spitalizare de zi — să poată fi decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

„Extinderea reţelei caravanelor medicale şi decontarea serviciilor oferite de acestea prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reprezintă următorul pas firesc. Cabinetele medicale mobile de prevenţie şi screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale, în parteneriat cu organizaţii locale şi asociaţii profesionale”, a anunţat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a explicat că prin acest program, pacienţii din toate regiunile ţării vor putea beneficia de îngrijiri medicale de specialitate, fără a fi nevoiţi să parcurgă distanţe mari până la un spital. Scopul este ca orice român, indiferent de locul în care trăieşte, să aibă acces la diagnostic precoce şi tratament corespunzător.

„Serviciile medicale oferite în aceste caravane, consultaţiile, procedurile diagnostice şi terapeutice, precum şi serviciile de spitalizare de zi, vor fi decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Acestea vor fi acordate de medici specialişti, prin asistenţă medicală mobilă, astfel încât orice român, indiferent de locul în care trăieşte, să aibă acces la îngrijire şi diagnostic”, a precizat ministrul.

De asemenea, screeningul oncologic va deveni o prioritate în zonele unde cazurile de cancer sunt frecvent diagnosticate în stadii avansate. Prin intermediul unităţilor mobile, autorităţile speră să crească gradul de conştientizare privind importanţa controalelor medicale periodice şi a depistării timpurii.