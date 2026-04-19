România negociază cu Pfizer după pierderea procesului. Guvernul României poartă discuții preliminare cu compania farmaceutică Pfizer, după ce statul a pierdut în primă instanță un proces internațional desfășurat la Bruxelles. Situația implică o expunere financiară semnificativă, estimată la peste 3 miliarde de euro, iar autoritățile analizează soluții alternative pentru diminuarea impactului asupra bugetului public.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că negocierile sunt într-un stadiu incipient și că poziția companiei rămâne fermă în urma deciziei favorabile obținute în instanță. Oficialul a subliniat că obiectivul principal al României este transformarea obligațiilor financiare în beneficii directe pentru sistemul de sănătate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că negocierile nu reprezintă o soluție imediată, ci începutul unui proces extins.

La rândul său, ministrul Finanțelor a subliniat că nu poate fi estimat un calendar pentru finalizarea discuțiilor, întrucât evoluția depinde de mai mulți factori externi Guvernului.

”Nu depinde doar de Guvernul României. Am organizat această discuţie împreună cu ministrul Sănătăţii, cu domnul Rogobete. Am transmis care sunt parametrii pe care i-ar dori România şi discuţiile vor continua. E prematur să vă spun cât vor lua, ca timp. Nu e o negociere foarte complicată. Sunt rezervat în acest moment. Şi în privinţa rezultatelor şi în privinţa timpului pe care îl avem la dispoziţie”, a spus Nazare.

România a pierdut în primă instanță procesul intentat companiei Pfizer, fiind obligată la plata unei sume de aproximativ 600 de milioane de euro, în contextul unor obligații contractuale din perioada pandemiei.

Decizia a generat dezbateri politice intense, inclusiv schimburi de acuzații între foști miniștri ai Sănătății privind responsabilitatea gestionării contractelor.

În prezent, Guvernul analizează mai multe scenarii pentru gestionarea situației, inclusiv soluții de tip compensare sau conversie a datoriei în produse medicale.