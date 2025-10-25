Rogobete a subliniat că nu este de acord ca medicul să decidă între serviciul public și cel privat, dar a precizat că medicul angajat într-un spital public trebuie să își respecte programul de lucru, iar activitățile ulterioare țin de responsabilitatea sa personală.

La emisiunea Insider Politic, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat care este cel mai grav fenomen din sistemul medical. El a răspuns că există mai multe probleme, menționând în special transferul nejustificat al pacienților de la spitalele publice către unități private. Rogobete a precizat că, de fapt, majoritatea pacienților nu ajung la spitale private, ci la cabinetele individuale ale medicilor.

”Sunt mai multe, nu cred că pot spune ”cel mai”. Sunt un cumul de fenomene care nu ne fac bine ca sistem. Transferul nejustificat al pacienţilor de la public la privat”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a explicat că trebuie făcută o distincție clară între spitalele private și cabinetele individuale ale medicilor. El a subliniat că majoritatea pacienților nu sunt transferați la spitale private, ci la cabinetele personale ale medicilor, proporția fiind de peste 90%, astfel că afirmația că pacienții sunt mutați nejustificat în sectorul privat este inexactă.

”Aici trebuie făcută diferenţa foarte clar. Pentru că atunci când spunem în privat, în sistemul privat, vorbim de cabinete individuale private, vorbim de cabinetele unor medici şi vorbim de spitale private. Ori, e nedrept şi pentru zona privată să spun că pacienţii sunt transferaţi nejustificaţi de la public la privat. Pentru că, de fapt proporţia cea mai mare, peste 90 şi ceva la sută, nu sunt transferaţi la spitalele private. Sunt transferaţi la cabinetele personale”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a explicat că decizia de a prelungi programul ambulatoriilor de specialitate până la ora 20 nu reprezintă o muncă suplimentară pentru medici, ci organizarea activității în ture. Astfel, în spitalele publice unde acest lucru este posibil — peste 60% conform calculelor ministerului — unii medici lucrează dimineața, iar alții după-amiaza, creând două ture care permit prelungirea programului fără a suprasolicita personalul. Rogobete a subliniat că există deja unități medicale unde această practică funcționează, ceea ce demonstrează fezabilitatea măsurii.

”Câţi dintre noi putem merge la cardiolog în ambulatoriul de specialitate la un spital public la ora 10 dimineaţa? Foarte puţini. Doar dacă ne luăm o zi liberă sau dacă lipsim. Ori acest program ţinut intenţionat doar dimineaţa de fapt ce favorizează? Favorizează transferul pacientului din mediul public către cabinetele individuale private. Ori nu este corect acest lucru”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că nu este de acord cu interdicția prin care medicii angajați la spitalele publice să fie obligați să aleagă între a profesa în sistemul public sau privat. El a subliniat însă că personalul medical trebuie să respecte programul de lucru stabilit în unitățile publice, iar ceea ce face în afara acestuia ține de responsabilitatea fiecărui medic.

”Nu sunt de acord, n-am fost de acord niciodată, am spus-o răspicat, nu sunt de acord să oblig medicul să aleagă: public sau privat. Cred că dacă, în schimb, am fost imperativ şi rămân ferm în continuare, medicul angajat la public trebuie să respecte programul de lucru la public. Ce face după programul de lucru de la public este treaba fiecăruia”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a explicat că în percepția publică s-a format o imagine eronată potrivit căreia spitalele publice ar fi în dezastru, iar cele private perfecte, subliniind că realitatea este diferită.